Estas son las tres razones por las que la Registraduría no entregará el código fuente para las elecciones presidenciales

En dos semanas, el domingo 31 de mayo, los colombianos saldrán a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño a partir del próximo 7 de agosto.

Y aunque todo el proceso electoral está en marcha, el material ya se imprimió y todo está dispuesto para la jornada; el presidente Gustavo Petro insiste en su narrativa de fraude, a pesar de que desde diferentes instancias aseguran que no hay prueba alguna sobre esas afirmaciones.

Registrador Hernán Penagos desmiente discurso de fraude y le responde a Petro: “Entregar información es un grave riesgo para el proceso electoral”

El mandatario ha sido insistente en que la Registraduría debe entregar el código fuente, una herramienta clave para el preconteo y la entrega ágil de los resultados, o de lo contrario podría presentarse “fraude”.

Por esa razón, la Registraduría ha explicado en varias ocasiones que la petición del mandatario no es viable porque podría ponerse en riesgo la jornada electoral y lo que se ha hecho es una exposición del mismo para que todos los sectores conozcan su funcionamiento y estén tranquilos.

En diálogo con SEMANA, el registrador Hernán Penagos confirmó las razones por las cuales el código fuente no será entregado a ningún sector político.

“Entregar el código fuente es un riesgo muy alto para el proceso electoral. Primero, porque permite a los que se conocen como hackers identificar algún tipo de vulnerabilidad para poder modificarlo y eso sería gravísimo”, dijo.

Agregó: “En segundo lugar, entregar el código fuente permitiría que otros pudieran suplantarlo y que personas terminen viendo un código fuente o un software diferente al oficial de la Registraduría”.

Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El registrador explicó que la tercera razón para no hacer entrega del código es porque “permitiría que se diseñara una serie de ataques para tratar de alterar ese código. Aquí hay que asegurar la fiabilidad de los códigos fuente y de los software. Entregar esa información es un grave riesgo para el proceso electoral. No es un hecho obstinado por parte de este servidor y lo he dicho y vuelvo y lo reitero: ¿a quién se le ocurre que le entreguen el código fuente del procesamiento electoral con los riesgos que eso genera de alteración?“.

Dura respuesta de Hernán Penagos a Gustavo Petro: descarta fraude electoral y reitera que no entregará el código fuente

El funcionario aseguró que todo el proceso electoral cuenta con una auditoría internacional que accede al código fuente y certifica la fiabilidad de él por lo que no hay lugar a dudas.

Además, argumentó que el proceso electoral colombiano es manual y no hay lugar a modificaciones de resultados como se sugiere desde algunos sectores.

Finalmente, el funcionario dijo que el Gobierno Petro debería preocuparse por otros factores que podrían poner en riesgo la jornada, por ejemplo, la situación de orden público en el país ya que en algunas regiones los grupos criminales están intentando interferir en los comicios.