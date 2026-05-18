“Los vamos a derrotar y a jubilar”: Abelardo de la Espriella marca distancia del alcalde de Cali y de la gobernadora del Valle

Durante un evento en Cali, el candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, cuestionó públicamente al alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, y a la gobernadora del Valle del Cauca , Dilian Francisca Toro, marcando distancia de ambos gobernantes.

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Sobre el alcalde de Cali, De la Espriella fue tajante al afirmar que “tiene a la ciudad sumida en su peor crisis”, haciendo referencia a los graves hechos de orden público y de seguridad en la capital del Valle.

El mensaje también se lo envió a la gobernadora, de quien aseguró se encontraba haciendo una manifestación “a la otra candidata”, haciendo referencia a la aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia.

"A ustedes también los vamos a derrotar y los vamos a jubilar“, señaló De la Espriella, al asegurar que “en la era del tigre, Cali será la capital de la alegría y no del miedo, porque va a regresar la seguridad para el pueblo”.

El candidato resaltó la importancia del Valle del Cauca para el país y se refirió a lo que fueron las protestas en la capital en medio del estallido social. “Aquí donde empezaron a dividirnos, nos vamos a volver a unir, porque la patria milagro empieza en el valle, porque el valle es grande, el valle es mágico”.

Aseguró que espera que allí, en esta región del suroccidente de Colombia no nunca más se vuelvan a presentar hechos de vandalismo. “No lo voy a permitir. Los que quieran destruir a Cali y al Valle sabrán el 7 de agosto lo duro que muere el tigre”, sentenció.

De la Espriella finalizó con con un contundente mensaje para los habitantes de la ciudad y el departamento: “En nuestra era volverá la Cali cívica, segura, emprendedora, pujante, alegre y apasionante, porque esta es la patria milagro. El Valle no está perdido”.