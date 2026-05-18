“Votemos por Abelardo”: Clemencia, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, invita a votar por el ‘Tigre’

Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, publicó en las últimas horas un mensaje a través de sus redes sociales, en el cual dejó ver su postura política de cara a las elecciones presidenciales que se desarrollarán en Colombia el próximo 31 de mayo.

“Si hoy quisiéramos algún homenaje a Germán Vargas, sería no entregarles este país a Cepeda y sus secuaces”: Clemencia Vargas

La hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien murió el pasado viernes 8 de mayo, publicó una historia en sus redes sociales en la que se observa una gráfica de la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA.

En ella se evidencia el crecimiento en la intención de voto que ha tenido el candidato Abelardo de la Espriella en las últimas semanas y el declive de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.

“Vamos todos a votar. Votemos por Abelardo. No podemos no llegar unidos”, escribió Clemencia Vargas en su historia, la cual concluyó con una frase certera: “Como lo dijo Germán Vargas Lleras, con el que vaya punteando”.

Mensaje de Clemencia Vargas en sus redes sociales. Foto: Captura de pantalla

La gráfica que publicó Clemencia Vargas hace referencia a la intención de voto de cara a la primera vuelta, el próximo 31 de mayo, la cual muestra que, a dos semanas de las elecciones, Abelardo de la Espriella (32,9 %) dobla a Paloma Valencia (16,7 %) y está a pocos puntos de Iván Cepeda (37,6 %).

Además, revela que el candidato del movimiento Defensores de la Patria ha venido creciendo desde el pasado 12 de marzo de manera consecutiva. En ese momento marcaba una intención de voto del 26,8 %; el 9 de abril llegó al 27,2 %; el 29 de abril al 29,4 %; y el 15 de mayo alcanzó el 31,5 %.

La hija del exvicepresidente ya se había pronunciado en las últimas semanas sobre la campaña electoral que se vive en este momento en el país. En declaraciones a diferentes medios, Clemencia Vargas había dado su opinión.

En medio del dolor por la muerte de su padre, la hija de Germán Vargas Lleras no dudó un minuto en asegurar que el mejor homenaje que le pueden hacer es que “Colombia entera salga a votar en unidad”.

“Él fue el primero que salió a decir que Colombia necesitaba un gran proyecto de unidad. Yo creo que si hoy quisiéramos honrar algún legado de Germán Vargas Lleras, sería que por ningún motivo les entregáramos a este país a Cepeda y sus secuaces. Ese es el gran legado que los colombianos le podemos hacer a mi papá”, dijo en Blu Radio.

“La mejor memoria que le pudiéramos dar a mi papá, ya que no le dimos la oportunidad de ser presidente, es que le hagamos un homenaje a él eligiendo bien en estas próximas elecciones”, agregó en otra entrevista en La FM.

“Por ningún motivo, como dice él, podemos dejar a este país en manos de Cepeda y sus secuaces. Acá tenemos que recuperar el país por mi hijo Agustín y por los más de 50 millones de colombianos”, reiteró.