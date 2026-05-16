Abelardo de la Espriella se consolidó como el candidato de la oposición para enfrentar a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta por la presidencia de la república, según la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA. A solo dos semanas de las elecciones, los números demuestran (en votos válidos) que De la Espriella (32,9 por ciento) ya dobló en intención de voto a Paloma Valencia (16,7 por ciento) y está a pocos puntos del puntero, Iván Cepeda, quien ganaría la primera vuelta con el 37,6 por ciento.

Abelardo de la Espriella (32,9 %) deja atrás a Paloma Valencia (16,7 %) y se acerca a Iván Cepeda (37,6 %) en la carrera por la Presidencia, según AtlasIntel

Luego están Sergio Fajardo (4,9 por ciento), Claudia López (3,5 por ciento), Santiago Botero (0,4 por ciento), Carlos Caicedo (0,3 por ciento), Gustavo Matamoros (0,1 por ciento), Mauricio Lizcano (0,1 por ciento), Roy Barreras (0,1 por ciento), Miguel Uribe Londoño (0 por ciento), Luis Gilberto Murillo (0 por ciento), Sondra Macollins (0 por ciento) y el voto en blanco (3,2 por ciento).

Intención de voto primera vuelta presidencial, según AtlasIntel. Foto: JUAN carlos SIERRA-SEMANA

En esta etapa de la campaña, cualquier error, por mínimo que sea, se paga caro, al igual que la incoherencia frente al electorado. Así le ha venido ocurriendo a Paloma Valencia, la candidata del uribismo, quien adquirió fuerza tras ganar la Gran Consulta por Colombia, pero perdió terreno en su lucha por ganarse el centro. Hay quienes coinciden en que descuidó a su electorado natural en la derecha. En su estrategia de sumar con los diferentes, provocó una estampida de uribistas desde su campaña hacia la de Abelardo de la Espriella.

En el caso de Cepeda, aunque va punteando, no dar entrevistas a todos los medios de comunicación ni participar en debates le ha generado ruido. Esta semana, De la Espriella terminó disculpándose con una periodista por un comentario que causó polémica.

El estudio electoral de AtlasIntel arroja datos reveladores. De la Espriella es quien más le puede competir a Cepeda en todas las regiones. El candidato del movimiento Defensores de la Patria es quien tiene más respaldo en la región Central, que incluye a Antioquia y el Eje Cafetero. Allí lidera con el 39,3 por ciento de la intención de voto, mientras que Cepeda solo cuenta con el 19,6 por ciento y Valencia registra el 21,8 por ciento.

Intencion de voto en primera vuelta. Foto: AtlasIntel para SEMANA

En la costa Caribe, que es definitiva para ganar la presidencia, Cepeda puntea con el 42 por ciento y De la Espriella llega a 35,6 por ciento. Valencia está rezagada con un 9,5 por ciento en esa región. En Bogotá, otra plaza electoral decisiva, Cepeda lidera con el 31,5 por ciento. De la Espriella tiene un buen desempeño en la capital con el 28,5 por ciento. Valencia, por su parte, está en el 15 por ciento. La candidata del Centro Democrático solo lidera la intención de voto en la región Amazonía y Orinoquía, con el 38,2 por ciento. Allí, De la Espriella tiene el 27,7 por ciento y Cepeda logra el 19,5 por ciento.

Intención segunda vuelta Sergio Fajardo-Iván Cepeda. Foto: AtlasIntel para SEMANA

El Pacífico, definitivamente, es el principal fortín político de Cepeda, así como lo ha sido del presidente Gustavo Petro. La intención de voto para el candidato del Pacto Histórico en esa zona es del 70,3 por ciento, mientras que De la Espriella registra 16,8 por ciento y Valencia llega apenas a 7,5 por ciento.

La encuesta de AtlasIntel para SEMANA fue realizada entre el 9 y el 14 de mayo. Se hizo de forma presencial y en total fueron entrevistadas 5.039 personas. El margen de error es del 1 por ciento y el nivel de confianza es del 95 por ciento.

Abelardo de la Espriella llega a su punto más alto en las apuestas de Kalshi y registra 50% de probabilidad de ganar la Presidencia. Iván Cepeda tiene 39% y Paloma Valencia solo 18%

Abelardo en segunda vuelta

A medida que ha avanzado la campaña, De la Espriella superó un obstáculo que se reflejaba en algunas encuestas del año pasado y que tenía que ver con una dificultad al enfrentar a Cepeda en una eventual segunda vuelta. Eso es cosa del pasado. El Tigre es hoy el candidato de oposición más competitivo frente a Cepeda, según AtlasIntel. El más reciente estudio midió los posibles escenarios de segunda vuelta y allí se evidencia un liderazgo de De la Espriella, quien vencería, con el 44 por ciento de los votos, a Iván Cepeda (40,4 por ciento).

Intención de voto en segunda vuelta Aberlado de la Espriella-Iván Cepeda. Foto: AtlasIntel para SEMANA

Por el contrario, Paloma Valencia ha perdido su supremacía en una eventual segunda vuelta frente a Cepeda, de acuerdo con las cifras de AtlasIntel. El candidato del Pacto Histórico llegaría al 39,2 por ciento de los votos, mientras que la candidata del Centro Democrático tendría 40,6 por ciento. Eso quiere decir que habría un empate técnico, teniendo en cuenta que el margen de error del estudio es del 1 por ciento.

Intención de voto segunda vuelta Paloma Valencia- Iván Cepeda. Foto: AtlasIntel para SEMANA

En otro probable escenario de segunda vuelta entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo, el primero tendría 39,4 por ciento de los votos y el exgobernador de Antioquia llegaría a 26,3 por ciento.

El estudio también demuestra que Paloma Valencia, paradójicamente, perdió la batalla por el voto femenino. Entre los tres punteros, solo el 18,4 por ciento de las mujeres dijo estar dispuesta a votar por la candidata del Centro Democrático. En el caso de De la Espriella, donde hay un grupo llamado Las Tigresas, esa intención llega al 27,1 por ciento, y en el de Cepeda, al 36,3 por ciento.Los hombres prefieren a De la Espriella, con el 36,3 por ciento, y a Cepeda, con el 35,7 por ciento. En esa franja, Valencia tiene 13,3 por ciento.

Cepeda lidera la intención de voto entre los más jóvenes, de 18 a 24 años, con el 51 por ciento. De la Espriella, por su parte, encabeza entre los mayores de 45 años y ambos compiten en otras franjas de la población. En todas, Valencia está lejos de Cepeda y de De la Espriella.

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Las estrategias de campaña

En la recta final, las campañas afinan su estrategia para ganar y buscan profundizar el principal mensaje que las diferencia de sus rivales. En el caso de Iván Cepeda, le apunta a continuar con el legado del presidente Gustavo Petro, su “radicalización en algunos casos”, como se lo dijo a La Jornada, de México, y a una constituyente, que impulsan el presidente y su propio partido, el Pacto Histórico.

Abelardo de la Espriella recorre todo el país con su propuesta de la “patria milagro” para darle un vuelco a Colombia y su mensaje de “los nunca” contra “los de siempre”, en referencia a la batalla contra la clase política tradicional que apoya a Paloma Valencia. De la Espriella se ha comprometido a tener mano dura para enfrentar el crimen.

Valencia, la candidata del Centro Democrático, acompañada de su fórmula, Juan Daniel Oviedo, le apuesta a sumar entre diferentes y a conquistar el centro para llegar al poder. En las últimas semanas, a Valencia se la ha visto cercana a Claudia López y a exfuncionarios del Gobierno Santos. De hecho, Valencia dijo que su gabinete podría estar compuesto por ministros uribistas, de centro y de izquierda, incluyendo a algunos que acompañaron a Petro en el inicio de su mandato. Inmediatamente, muchos pensaron que podría tratarse de Alejandro Gaviria, que ha compartido escenarios con Oviedo en la campaña. En medio de esta estrategia, un sector grande del uribismo ha decidido apoyar a De la Espriella.

Nivel de aprobación de los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Foto: AtlasIntel para SEMANA

La encuesta de AtlasIntel revela que Iván Cepeda tiene un rechazo del 46,5 por ciento como posible presidente de Colombia, mientras que el indicador para Abelardo de la Espriella es del 39,3 por ciento. El 14,2 por ciento respondió que rechazaba a ambos por igual.

El 50,6 por ciento de los encuestados por AtlasIntel dice que desaprueba el gobierno de Gustavo Petro, mientras que el 38,1 por ciento aseguró que lo aprueba.

Nivel de aprobación a la gestión de Gustavo Petro. Foto: AtlasIntel para SEMANA

Los próximos días, antes de las elecciones, prometen ser particularmente intensos. La seguridad de todos los candidatos tiene que ser una prioridad. La guerra sucia en las redes sociales será cada vez más aguda. Ante el temor de la oposición por la continuidad de Petro en el Gobierno a través de Cepeda, el voto útil se pondrá de moda desde la primera vuelta. Hoy dicho voto útil parece estar a favor del candidato Abelardo de la Espriella. El reto de los que participan en esta contienda será evitar los errores.

Si hay segunda vuelta, como está pronosticado, el primero de junio todo se volverá a rebarajar de cero y, con seguridad, las rencillas en la oposición tendrían que acabarse para enfrentar a Cepeda y ganarle la presidencia.

“Todas las encuestas se ven afectadas por márgenes de error”.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica: