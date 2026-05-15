Abelardo de la Espriella llega a su punto más alto en las apuestas de Kalshi y registra 50% de probabilidad de ganar la Presidencia. Iván Cepeda tiene 39% y Paloma Valencia solo 18%

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella es el aspirante a la Casa de Nariño que iría punteando en varios de los mercados de probabilidades. Según las mediciones de Kalshi, una plataforma de predicción en línea, el candidato del movimiento Defensores de la Patria tiene el 50 % de probabilidades de ser el próximo presidente del país.

Le sigue Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, quien tiene el 39 % de probabilidades, mientras que es seguido de Paloma Valencia, la aspirante del Centro Democrático, que cuenta con el 18 %, según esa plataforma internacional.

Esta es la probabilidad que tienen los candidatos de llegar a la Presidencia según Kalshi. Foto: Kalshi

Según los gráficos que presenta la misma página, De la Espriella ha venido creciendo en las últimas semanas sobre los demás candidatos, convirtiéndose en uno de los favoritos para ganar la contienda.

Mientras tanto, Cepeda se ha mantenido constante en ese porcentaje en promedio, mientras que Valencia ha bajado en términos de probabilidades en las últimas semanas.