Rodrigo Contreras reveló la llamada que sostuvo con Omar Fernández Frasica y qué se dijeron

Todos los clubes del fútbol profesional colombiano están volcados a entregar ayudas para los damnificados por el terremoto. La Dimayor decidió suspender los partidos que estaban programados para este fin de semana y la idea es volver a jugar desde el próximo viernes 21 de agosto.

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La decisión definitiva está sujeta a la opinión de los directivos y jugadores, pues muchos han manifestado su deseo de seguir ayudando antes de volver a las canchas.

Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios, aseguró que no es el momento de pensar en fútbol cuando muchos colombianos están sufriendo. “Creo que hoy en día no es momento para pensar en el fútbol, hoy en día hay gente que la está pasando muy mal, que perdió el familiar, que perdió un amigo, que perdió sus casas, que perdió prácticamente todo y creo que no es momento de pensar en fútbol”, declaró para ESPN F360.

“Creo que no estamos para hacer un espectáculo de fútbol cuando la gente está sufriendo por un familiar, por una pérdida, porque creo que es un momento que hay que estar más enfocado en la gente que necesita de ayuda psicológica, de ayuda económica, de lo que sea”, agregó.

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La llamada con Frasica, figura de Santa Fe

Las campañas de donación han unido a todo el país e incluso han creado lazos entre clubes que sobre la cancha son rivales históricos. Contreras aseguró que recibió una llamada de Omar Fernández Frasica, figura de Santa Fe, pidiendo información para llevar donaciones a Pereira.

“Frasica se comunicó conmigo, es amigo mío, y me dijo que querían mandar unas cosas para Pereira. Como sabían que Leo Castro estaba juntando con su mujer, me pidió el contacto de él”, indicó. “Eso habla de que no hay colores y de cómo es la gente en Colombia”.

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Así como lo han hecho en Santa Fe, este lunes los jugadores de Millonarios planean recibir donaciones con la presencia de todos los jugadores del plantel profesional. “La verdad que nosotros hicimos una campaña entre nosotros, entre todo el plantel, de poder conseguir una bodega, conseguir camiones y bueno, nosotros estar ahí en el lugar para poder recibir todas las donaciones que la gente quiera dar”, declaró Rodrigo Contreras.

“El lunes va a ser a partir de las dos de la tarde, nosotros vamos a entrenar a la mañana y saliendo de entrenar, nos vamos a dividir como en grupo de cuatro o cinco jugadores para estar recibiendo a la gente, para que también la gente pueda estar ahí, pueda llevar sus cosas”, explicó el argentino.

La dirección elegida por los jugadores de Millonarios para recibir donaciones, a partir de las 2:00 de la tarde, es la cra. 16c # 160-44.

“Nosotros también vamos a aportar nuestro grano de arena a esta causa, vamos también a comprar alimento, vamos a hacer una recaudación también para donarla a un lugar seguro que sepamos que va a llegar a destino de la gente”, anunció Contreras.

El próximo partido de Millonarios sería el sábado 22 de agosto, enfrentando a Águilas Doradas en el Estadio Cincuentenario de Medellín.