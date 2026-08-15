Murió Yamile Humar a los 86 años, reconocida actriz colombiana: su hija, Catalina Aristizábal, la despidió con sentido mensaje

Hace apenas unas horas, Catalina Aristizábal confirmó la muerte de su madre, Yamile Humar, a los 86 años. La reconocida actriz y escritora colombiana dejó una importante trayectoria en el mundo del entretenimiento y las letras del país.

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“Mamá, hoy te dejo ir con todo mi amor. Que vueles alto, libre y en paz. Gracias por tu vida, por tu amor, por tanto. Ahora habitas en mí de otra manera. Buen viaje, linda”, expresó en su cuenta de Instagram.

A lo largo de los años, Humar construyó una destacada trayectoria en la industria audiovisual colombiana, con participaciones tanto en cine como en televisión. Su carrera comenzó en la década de 1960 y se extendió durante varias más, hasta consolidarse como una de las figuras reconocidas de la actuación en el país.

En el cine, hizo parte de producciones como Chambú (1962); Isla de ensueño (1963), considerada la primera película a color producida en Colombia, y El cráter (1965).

En televisión, participó en producciones como Diario de una enfermera (1966), El alférez real (1974), Recordarás mi nombre (1976), El caballero de Rauzán (1978), Rasputín (1980), Los ejecutivos (1984) y Pero sigo siendo el rey (1984). Su recorrido por la pantalla chica contribuyó a dejar una huella en la televisión y en la cultura audiovisual colombiana.

Catalina Aristizábal le dedicó sentido mensaje a su mamá, Yamile Humar. Foto: Tomado de Instagram @catalinaaristizabalh

Además de la actuación, incursionó en la escritura. A través de sus redes sociales solía compartir algunos momentos de su vida personal y profesional.

En una publicación de 2024, apareció junto a su hija, Catalina Aristizábal, mostrando uno de sus libros más representativos, Mierda, llegué a los 50. En aquella obra, la actriz plasmó experiencias de su propia vida y reflexionó sobre esta etapa, que describía como la entrada a la juventud de la vejez.

En abril de este año, además, compartió uno de los momentos familiares que evidenciaban la cercanía que mantenía con sus seres queridos.

Un video publicado el 26 de abril la mostró bailando junto a uno de sus nietos, quien le dedicó una canción de Andrés Cepeda. En aquella ocasión, la mujer expresó su orgullo por haber podido acompañarlos de cerca mientras crecían.

Hasta el momento, no se han informado públicamente las causas de su muerte. Foto: Instagram @yamilehumar

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte. Sin embargo, años atrás había enfrentado un complicado episodio de salud. Durante una entrevista con La Red, de Caracol Televisión, contó que en 2023 tuvo que permanecer hospitalizada durante varias semanas luego de sufrir una caída en su vivienda.

Según relató en aquella oportunidad, se enredó con un objeto que se encontraba en el piso y cayó al suelo, provocándose una fractura de fémur que requirió una intervención quirúrgica.