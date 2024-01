Por sus 82 ‘añitos’, Yamile Humar lamentó no poder renovar su licencia de conducción

En Instagram, por ejemplo, cuenta con más de 42 mil seguidores en su perfil oficial, a quienes recientemente les hizo estremecer el corazón tras compartir un conmovedor relato en el que lamentó no poder renovar su licencia de conducción por su edad.

A pesar de ello, Yamile Humar aseguró que se acercó a las entidades correspondientes para “pedir cacao” con la esperanza de renovar su licencia de conducción, pero desafortunadamente no fue posible debido a que no pasó la mayoría de exámenes solicitados y no tuvo otra opción que despedirse de su carro.