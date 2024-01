“Con la plata del pueblo”: actor Sebastián Caicedo le lanzó duro comentario al presidente Petro

La dura crítica que Sebastián Caicedo le volvió a enviar al presidente Petro

Del mismo modo, durante una entrevista con la periodista española Eva Rey, el actor dejó claro que no está de acuerdo con varios aspectos del discurso de Petro. “Yo no vengo de familia de dinero, me tocó trabajar muy duro 23 años para llegar a donde estoy, pero no es regalando, es trabajando, no acabando las personas que tienen modos económicos. Tiene que haber quien genere, que sea un referente para nosotros algún día poder tener lo mismo”, comentó.