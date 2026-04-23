El crudo relato de la madre de Carolina Flores al enterarse de la muerte de su hija tras recibir 12 balazos

La comunidad del entretenimiento en México se encuentra consternada tras confirmarse el asesinato de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza y Miss Teen Universe Baja California 2017, en hechos ocurridos en la Ciudad de México. El crimen, que tuvo lugar el pasado miércoles 15 de abril, está siendo investigado por la Fiscalía General de Justicia bajo el protocolo de feminicidio, teniendo como principal sospechosa a la madre de su pareja sentimental.

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De acuerdo con los reportes oficiales y versiones preliminares difundidas por medios como Univision, los sucesos ocurrieron cerca de las 11:00 de la mañana en el domicilio donde Flores residía con su pareja, Alejandro Sánchez, y su bebé de ocho meses. En el lugar también se encontraba Erika Herrera, madre de Sánchez.

Según la información recopilada por la Fiscalía, la joven de 27 años fue atacada en una de las habitaciones con un arma de fuego. El expediente del caso indica que Flores recibió 12 impactos de bala, localizados principalmente en el pómulo izquierdo y el cuello. Los peritajes sugieren que la víctima falleció de manera inmediata en el sitio.

Uno de los puntos que mayor atención ha captado por parte de las autoridades es el lapso de 24 horas que transcurrió entre el ataque y el reporte oficial a la policía. Reyna Gómez, madre de la modelo, rompió el silencio en una entrevista con la periodista Kerly Ruiz para explicar la versión que recibió de su yerno.

Gómez relató que Sánchez la contactó el jueves 16 de abril para informarle de la tragedia. “Me dijo: ‘Señora, es que mi mamá le disparó’”, afirmó la madre de la víctima. Ante el cuestionamiento sobre por qué no informó a las autoridades de inmediato, Sánchez habría argumentado que su prioridad era el bienestar de su hijo menor.

“Pensando en que si a él lo llevaban detenido, el bebé se iba a ir a una casa hogar. Se preocupó por grabar videos para que supieran cómo darle de comer en lo que él iba a estar ausente haciendo todos los trámites”, explicó Reyna Gómez citando las palabras de su yerno.

A pesar del dolor, la madre de la exreina señaló que, aunque existían roces cotidianos entre Carolina y su suegra —propios de la convivencia—, nunca consideró que la situación pudiera escalar a un acto violento de tal magnitud.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió un comunicado a través de su cuenta en la red social X, informando que la institución inició una investigación rigurosa bajo el protocolo de feminicidio.

Actualmente, las autoridades mantienen dos frentes abiertos. El primero: Erika Herrera (suegra) es señalada como la presunta autora material de los disparos. Según los reportes, huyó del lugar tras el incidente y se encuentra prófuga de la justicia.

La segunda hipótesis es que Alejandro Sánchez se mantiene bajo la lupa de las autoridades debido a la omisión de denuncia inmediata. Sin embargo, los reportes indican que fue él quien identificó a su madre ante la Fiscalía.

Carolina Flores Gómez es recordada por su paso por los certámenes de belleza en 2017. Mientras las diligencias ministeriales continúan, la familia de la joven espera que la colaboración permita la pronta captura de la persona responsable.