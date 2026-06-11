Aterrador crimen en Córdoba: hombre asesinó a su papá de 87 años después de una discusión en su casa

Un atroz crimen se registró en el municipio de Ayapel, en el departamento de Córdoba, y ha generado consternación en toda la comunidad. Al parecer, un hombre mató a su papá al interior de una casa el pasado 4 de junio.

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La víctima fue un adulto mayor de 87 años de edad, mientras que el presunto agresor fue identificado como Enuar Manuel Navarro Argumedo.

De acuerdo con las primeras informaciones, estas dos personas se encontraban al interior de un inmueble ubicado en el barrio Bonanza. Al parecer, se habría registrado una discusión entre los dos.

Poco a poco, la situación fue creciendo y se pasó a la agresión física, momento en el que el señalado asesino, según las autoridades, habría tomado un arma cortopunzante y con esta habría herido a su papá.

Imagen referencia de un crimen. Foto: Getty Images

La comunidad se percató de que algo grave estaba pasando al interior de la casa, por lo que de inmediato le dieron aviso a las autoridades. Según informó la Fiscalía, uniformados de la Policía llegaron al sitio y encontraron a la víctima sin signos vitales, mientras que su hijo todavía estaba allí.

De inmediato, lo capturaron por ser el principal responsable de quitarle la vida al adulto mayor de 87 años de edad. Luego de realizar la respectiva detención, el presunto agresor fue dejado a disposición de las autoridades competentes.

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Un fiscal de la Seccional Córdoba lo presentó ante un juez de control de garantías de Montería y le imputó el delito de homicidio agravado. Pese a lo dicho por el ente investigador, el sujeto no aceptó los cargos.

Debido a la evidencia del material probatorio y al considerarlo un peligro para la comunidad, el juez lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras que avanza el proceso en su contra.

Imagen referencia de un cuchillo. Foto: Getty Images / Caspar Benson

Las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer los motivos por los que se originó la discusión y demás detalles del caso. Por su parte, los habitantes del sector siguen consternados y exigen que se haga justicia por este hecho.