Posesión de Abelardo De La Espriella en Cali | Alcalde Alejandro Eder explica por qué se ofrece recompensa preventiva

La Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca, la Fuerza Pública y las autoridades nacionales realizaron este martes un consejo extraordinario de seguridad para coordinar las acciones que permitirán garantizar la tranquilidad durante la jornada de posesión presidencial del próximo 7 de agosto.

Como parte de las medidas definidas, las autoridades acordaron fortalecer las capacidades de seguridad en Cali y en el departamento del Valle del Cauca, con un despliegue especial de la Fuerza Pública, controles permanentes en los principales corredores de acceso, vigilancia reforzada en puntos estratégicos y la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las operaciones antes y durante el evento.

Confirman lugar de posesión del presidente Abelardo De La Espriella: será en el UCS Arena, auditorio de la Universidad Santiago de Cali

Alcalde Alejandro Eder advierte a quienes protesten en Cali en medio de la posesión de Abelardo De La Espriella

Vea El Debate, de SEMANA, completo:

“Como lo venimos haciendo estos dos años, respetaremos el derecho de la ciudadanía a cualquier manifestación pacífica dentro del marco de la ley. Pero nuestra tolerancia con el vandalismo, con la violencia, con los bloqueos, será cero”, afirmó el alcalde Alejandro Eder.

Durante el Consejo de Seguridad también se anunció una recompensa conjunta de hasta $500 millones para quien suministre información oportuna que permita prevenir cualquier amenaza, atentado o alteración del orden público, incluyendo el uso de armas, drones o vehículos sospechosos.

Asimismo, se adoptaron medidas de restricción para el vuelo de drones en Cali y municipios vecinos, con el fin de fortalecer la seguridad durante la jornada.

“Se han decidido todos los corredores de seguridad para el blindaje que Cali debe tener, pero no solamente Cali, también los municipios vecinos, el aeropuerto, Jamundí, Palmira, Candelaria y Florida”, señaló la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

El alcalde Alejandro Eder destacó que este trabajo articulado entre las autoridades locales, departamentales y nacionales permitirá brindar todas las garantías para el desarrollo del evento y fortalecer la seguridad en toda la región.

En diálogo con El Debate, de SEMANA, el alcalde Alejandro Eder explicó por qué se ofrece recompensa preventiva. “Nosotros siempre ofrecemos recompensas preventivas, sobre todo para prevenir actos terroristas. En este caso, la única diferencia es que estamos aumentando el monto. Tenemos una bolsa ya de hasta $500 millones por información acerca de cualquier intento de ataque terrorista que se esté gestando en Cali en los días del 7 de agosto o cercanos al 7 de agosto. A la ciudadanía le pedimos ese apoyo y desde ya está llegando el refuerzo de la Fuerza Pública para blindar a Cali”, aseguró Eder.

Vea aquí su explicación sobre las recompensas:

El alcalde de Cali también fue enfático en que el derecho a la protesta está garantizado, pero no las alteraciones de orden público.

“Es evidente que no todas las personas quizás estén de acuerdo con la elección del presidente y algunos han dicho que les gustaría manifestar pacíficamente. Tal como lo hemos hecho y dicho desde el inicio de mi gobierno: cualquier manifestación política o de protesta, siempre y cuando sea pacífica, dentro del marco de la ley, que cumpla con todas las normas, no tendrá ningún problema. Pero, eso sí. Cualquier acto de violencia, de vandalismo o de bloqueo será enfrentado con absoluta contundencia“, señaló.

Su pronunciamiento tuvo lugar luego de que se confirmara que el Arena USC, auditorio principal de la Universidad Santiago de Cali, sede Pampalinda, será el sitio donde Abelardo De La Espriella asuma como presidente de Colombia, en propiedad.

En conversación con SEMANA, el rector de la Universidad Santiago de Cali, Carlos Andrés Pérez Galindo, se refirió a este hecho. “Estamos muy contentos, realmente, con un orgullo y una felicidad infinita de poder albergar un momento tan especial y tan significativo para la nación, que es la posesión de nuestro señor presidente, el doctor Abelardo De La Espriella. Esto tiene mucho significado. Uno de ellos es la proyección a nivel de regionalización y de gobernanza con las diferentes regiones”, dijo.

De igual manera, señaló que “se ha seleccionado una región muy importante, que es nuestro querido departamento, que también refleja lo que representa la región pacífica y todo lo que ha vivido en nuestra historia reciente. Se colocan las regiones como un elemento de primer renglón para entrar a solucionar las diferentes problemáticas del país”.