Gustavo Petro, ¿candidato a la Alcaldía de Bogotá en 2027? Mary Luz Herrán, su exesposa, responde a las versiones

Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, presidente de Colombia próximo a dejar el poder el 7 de agosto, habló con El Debate de SEMANA.

Durante la entrevista, Herrán fue consultada por las posibilidades de que Petro vuelva a aspirar a la Alcaldía de Bogotá. Él fue alcalde de la capital entre 2012 y 2015. Su mandato oficial comenzó el 1.° de enero de 2012 y terminó el 31 de diciembre de 2015.

Andrea Petro critica a su padre, Gustavo Petro, y a Juliana Guerrero: “Peladita, descarada, es la razón por la que muchas personas no nos dieron el voto”

Mary Luz Herrán, exesposa de Petro, destapó en vivo algo que ocurrió mientras Iván Cepeda hacía campaña: “Fue terrible”

El 31 de octubre de 2027 tendrán lugar elecciones en Colombia. En esa oportunidad, se elegirán los alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles del país. Es allí donde suena el nombre de Gustavo Petro para aspirar a ser, de nuevo, alcalde de los capitalinos.

También han estado en el sonajero para dicho cargo Juan Daniel Oviedo, la exfórmula vicepresidencial de la senadora Paloma Valencia, y quien quedó segundo en los comicios cuando ganó el alcalde actual de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Además, es frecuente escuchar, sin que él lo haya confirmado, que muchas personas anhelan que aspire Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá entre el 1.° de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2000, y entre el 1.° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019.

“Pues sí, es como año y medio que hace falta; me parece que Petro necesita tomarse su descansito, pero es un hombre que toda su vida ha estado metido en la política. Toda su vida ha sido un hombre desde la rebeldía para construir; ha sido el hombre que puso su primer granito para la paz, una paz que respetamos, y es un hombre que no se va a quedar quieto. Todavía tiene muchos años para darnos; es un hombre muy inteligente y para darnos lo mejor de sí”, aseguró Mary Luz Herrán en la entrevista con El Debate de SEMANA.

“Yo sí hasta lo pensé, yo dije: ‘Qué bueno sería que Petro fuera alcalde de Bogotá’. Lo podría hacer para mantener esa vigencia que se necesita con él, un hombre tan inteligente políticamente, no tan inteligente en las relaciones interpersonales, digamos que familiares; es un desastre porque es olvidadizo, porque se le pasan las fechas, porque no sabe los cumpleaños, pero es un hombre que políticamente tiene mucho para darle a Colombia”, aseveró.

Vea aquí sus declaraciones sobre el particular:

Por otra parte, Andrea Petro, su hija, señaló que su padre no le ha dicho qué hará luego del 7 de agosto, cuando deje el Gobierno. Sin embargo, expresó que lo ve muy activo desde la oposición. “No creo que se vaya a quedar por fuera del país sin poder actuar, viendo ya los anuncios que está haciendo el futuro presidente. Dudo mucho que él se vaya a ir. Va a tomar unas vacaciones bien merecidas, pero de allí a irse a vivir a otro país, yo lo dudo mucho. Y, si lo hace, no le doy más de tres meses”, señaló.

El 3 de julio pasado, Íngrid Betancourt, exdirigente política, habló en El Debate de SEMANA con motivo de los 18 años de la Operación Jaque. Betancourt estuvo plagiada por las Farc desde el 23 de febrero de 2002 hasta el 2 de julio de 2008, cuando tuvo lugar su rescate.

En el marco de la entrevista, en la que habló de la carta que le envió al presidente electo, Abelardo De La Espriella, para que les rinda tributo a los uniformados que participaron en dicha operación, Betancourt fue consultada por cuál cree que puede ser el futuro de Petro como expresidente de Colombia.

Betancourt dio cuenta de una tesis de Petro como expresidente que nadie había señalado. Al preguntarle si ella ve a Petro viviendo en Colombia o en Italia, la exdirigente política dijo: “Pues, yo lo veo devolviéndose para el monte. Él en varias oportunidades ha expresado la voluntad de regresar, digamos, a la actividad guerrillera. Después dice lo contrario y dice que es un hombre de paz y que no lo quiere, pero uno no sabe, digamos, en las presiones que pueda sentir, si eso no sea finalmente un camino que él esté considerando”.

“Yo creo que él tiene un carácter un poquito destructivo para sí mismo y yo creo que él puede estar pensando que volver al pasado es lograr crearse una identidad heroica que no logró crearse en su paso por la Presidencia”, puntualizó.