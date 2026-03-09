Política

Así le fue a la exesposa de Gustavo Petro en las urnas

Mary Luz Herrán apostó por el Senado en la coalición de Roy Barreras.

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 6:44 a. m.
Mary Luz Herrán y Gustavo Petro.
Mary Luz Herrán y Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Semana

Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, aspiró por una curul en el Senado de la República este 8 de marzo en la coalición que armó Roy Barreras, pero la votación no le alcanzó para llegar al legislativo.

Ella quedó en la casilla 24 del Frente Amplio Unitario: sumó 2.298 votos, con base en el boletín 79 emitido por la Registraduría.

Así quedó la lista al Senado del Centro Democrático, una de las colectividades más votadas

Herrán apostó también por Barreras, quien ganó la consulta del Frente por la Vida con 257.037 votos y deberá ir a la primera vuelta presidencial. Él superó a Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín.

El triunfo del expresidente del Congreso es agridulce para ese sector político, y él llamó la atención de Gustavo Petro por los números: “Error estratégico, presidente, se lo advertí”

