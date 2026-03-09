Así le fue a la exesposa de Gustavo Petro en las urnas

Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, aspiró por una curul en el Senado de la República este 8 de marzo en la coalición que armó Roy Barreras, pero la votación no le alcanzó para llegar al legislativo.
Ella quedó en la casilla 24 del Frente Amplio Unitario: sumó 2.298 votos, con base en el boletín 79 emitido por la Registraduría.
Herrán apostó también por Barreras, quien ganó la consulta del Frente por la Vida con 257.037 votos y deberá ir a la primera vuelta presidencial. Él superó a Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín.
El triunfo del expresidente del Congreso es agridulce para ese sector político, y él llamó la atención de Gustavo Petro por los números: “Error estratégico, presidente, se lo advertí”