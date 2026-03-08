Política

Roy Barreras, tras fracaso de su consulta, arremete contra Gustavo Petro: “Error estratégico, presidente, se lo advertí”

El candidato se refirió a su victoria agridulce, pues, aunque ganó ese proceso, el resultado de la consulta fue bajo.

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 7:15 p. m.
Roy Barreras reconoció el fracaso del Frente por la Vida.
Roy Barreras reconoció el fracaso del Frente por la Vida. Foto: José Vargas

Roy Barreras se impuso en la consulta del Frente por la Vida sobre los demás candidatos; sin embargo, el resultado total de la consulta no fue el esperado. Según el avance 42 de la Registraduría, con 220.862 votos, Barreras le ganó a Quintero ese proceso; sin embargo, la consulta solo logró 514.773 votos en total.

Tras la victoria, el exsenador entregó unas declaraciones. “Hemos ganado una consulta presidencial contra todos los pronósticos, contra las encuestas y un error estratégico de boicotear la participación de progresistas en el Frente por la Vida”, aseguró Barreras.

Además, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro. Dijo que fue “un error estratégico, presidente Petro, se lo advertí”, agregó. Barreras reconoció el impulso que tomó la Gran Consulta por Colombia.

ELECCIONES 2026
Roy Barreras dijo que buscará convocar sectores de centro. Foto: José Vargas

El exsenador criticó que se habría “abandonado la cancha” por parte del mandatario y que esto le habría servido a Paloma Valencia y a los demás candidatos de la derecha. Por eso, pidió que haya unión para la primera vuelta entre esos sectores progresistas, porque considera que no se podría cometer ese mismo error en ese escenario. El problema es que Barreras deberá mantenerse en el proceso por haber participado en una consulta.

El exsenador se desmarcó de las críticas que se han hecho a las instituciones, por lo que pidió que sean respetadas.

🔴 EN VIVO | Resultados elecciones 8 de marzo: Pacto Histórico y Centro Democrático lideran votación al Senado

Sobre Petro, insistió que fue un error pedir que no se votara la consulta. “Les pidió a cinco o seis millones de colombianos que no acudieran. Él mismo sacrificó el hecho de ganarle a la consulta de la derecha”, afirmó Roy sobre Petro.

El candidato que representará el Frente por la Vida agregó que si Iván Cepeda se comunica con él, estará dispuesto a conversar, aunque se desmarcó de ese sector de lo que llama el progresismo más de izquierda. Dijo que el país quisiera un sector de “centro progresista” y que quiere convocar incluso a votantes de la Gran Consulta por Colombia, por lo que sugirió que buscaría a candidatos de ese sector para hacer alianzas.

Barreras anunció que este lunes tendrá un desayuno con su equipo de estrategas para anunciar su fórmula vicepresidencial en los próximos días. “Colombia necesita un gabinete de expertos, esto no es de populismos”, afirmó. Negó que vaya a ser Daniel Quintero, pero se refirió al mensaje que le dejó el exalcalde de Medellín.

ELECCIONES 2026
Roy Barreras entregó declaraciones a los medios de comunicación tras su victoria en ese sector. Foto: José Vargas

“Le agradezco por su reconocimiento de mi triunfo. Acaba de decir que los electores somos progresistas, pero 2 millones de la Gran Consulta no quisieron votar por Paloma Valencia; no son uribistas, son de centro”, reconoció el exembajador de Colombia en el Reino Unido.

El exsenador se quiso desmarcar de los “extremos”. Dijo que el candidato que ganará las elecciones será el que logre congregar distintos sectores.

YouTube video 9LE9vRMsQzI thumbnail

Barreras, aunque no habló concretamente de Iván Cepeda, se quiso desmarcar de la izquierda tradicional y mostrarse más de centro, aunque sin perder la idea del “progresismo”. Por eso, afirmó que para la primera vuelta buscará los votos de esos sectores para congregarlos.

Roy Barreras

