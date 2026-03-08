🔴 EN VIVO | Resultados elecciones en Colombia hoy: toman ventaja Claudia López, Roy Barreras y Paloma Valencia

Inicia el preconteo en Colombia. La Registraduría da a conocer los boletines de los resultados de las tres consultas presidenciales, del Senado de la República y de la Cámara de Representantes.
Nuevo reporte de la Registraduría
En un nuevo boletín, la Registraduría reporta los siguientes resultados preliminares de las consultas:
Comienza el preconteo de las consultas presidenciales.
Habla el registrador Hernán Penagos
El registrador nacional, Hernán Penagos, dio un parte de tranquilidad sobre las votaciones. Llamó la atención por los cerca de 4.000 millones de pesos que fueron incautados por las autoridades relacionados con delitos electorales.
De igual manera, mostró preocupación por los intentos de ciberataques que ha sufrido la infraestructura digital de la entidad.
Colombia cierra las urnas e inicia el preconteo
A las 4 de la tarde cerraron las urnas en Colombia y comenzó el preconteo de los votos de las consultas y de las elecciones del Senado y la Cámara de Representantes.
¿Dónde ver los resultados electorales?
A partir de las 4 de la tarde, los ciudadanos pueden seguir el preconteo de las votaciones en la aplicación ‘Resultados Congreso 2026’, disponible en Google Play y App Store.
Gustavo Petro pide investigar alertas electorales
El presidente Gustavo Petro instó a la Fiscalía General de la Nación a investigar aparentes irregularidades en el marco de las elecciones de este 8 de marzo, registradas a lo largo y ancho de Colombia.
Reportan combates con disidencias de las Farc
Ejército reporta combates contra la estructura disidente Adán Izquierdo en El Cerrito, Valle del Cauca. A pesar del contratiempo, no hubo cierre de puestos de votación.
#ComunicaciónOficial | Tropas de la #TerceraBrigada fueron blanco de un hostigamiento mientras ejecutaban el dispositivo de seguridad electoral en el corregimiento de Tenerife, municipio de El Cerrito, #ValleDelCauca.

Desde viviendas de la zona, sujetos armados realizaron…
Desde viviendas de la zona, sujetos armados realizaron… pic.twitter.com/VplYGmpNrZ
Conteo regresivo para el cierre de las urnas
Faltan 60 minutos para que cierren los puestos de votación. Hasta el momento, la jornada ha transcurrido con normalidad y sin alteraciones del orden público de consideración.
Los primeros resultados consolidados que se conocerán serán los de las tres consultas a partir de las 4:00 p. m.
Mensaje de Juan Daniel Oviedo
El candidato presidencial Juan Daniel Oviedo pidió no hacer caso a las declaraciones sobre un supuesto fraude e invitó a las personas a salir a votar.
El candidato presidencial Juan Daniel Oviedo pidió no hacer caso a las declaraciones sobre un supuesto fraude e invitó a las personas a salir a votar.
Centro Democrático anuncia dura sanción
La veeduría y la dirección nacional del Centro Democrático decidieron suspender temporalmente la militancia del candidato Víctor Hugo Moreno Bandeira, capturado por presunta compra de votos en la Amazonía.
“Esta medida se mantendrá mientras las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes y se pronuncian sobre los hechos, y en tanto el candidato entrega las explicaciones del caso ante dichas autoridades”, reportó el partido.
Captura de dos congresistas marca la jornada electoral
La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de dos aspirantes al Congreso de la República durante este domingo, 8 de marzo.
El primero, como lo anticipó SEMANA, fue Víctor Hugo Moreno Bandeira, vinculado con presunta compra de votos y aparente soborno a uniformados en la Amazonía.
Mientras que Freddy Camilo Gómez Castro, aspirante al Senado, fue capturado por presuntos vínculos con la red de corrupción de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.
Ministro de Defensa responde al presidente Petro por votantes cruzando la frontera en Norte de Santander
“Se inició la consolidación de toda la información y de los elementos probatorios para adelantar el proceso judicial contra los diferentes actores que estarían relacionados con estos hechos. Entre ellos, la empresa de transporte, la publicidad política utilizada y las personas que están siendo identificadas”, dijo el ministro Sánchez.
Inmediatamente detectamos el hecho, hacia las 07:00, se activó el PMU en Norte de Santander y se desplegaron todas las capacidades interinstitucionales, Sr. Presidente @petrogustavo.

El reporte actual indica que las personas se dispersaron y que en el sector de Santa Cecilia,…
El reporte actual indica que las personas se dispersaron y que en el sector de Santa Cecilia,… https://t.co/T5e8Vxmn6E
Gustavo Petro denuncia “avalancha de votación ilícita” en frontera con Venezuela
El presidente Gustavo Petro le pidió al Ministerio de Defensa que investigue una supuesta “avalancha de votación ilícita” en la zona fronteriza con Venezuela, en Cúcuta.
“Esto se llama fraude a escala del Norte de Santander. El alcalde de Cúcuta debe actuar de inmediato. Son 60 buses detenidos, cuya empresa debe ser investigada de inmediato, trayendo masivamente votantes del otro lado de la frontera”, dijo el mandatario.
Él agregó que fue detenido en esa operación el hijo de un importante contratista de la Alcaldía.
Esta avalancha de votación ilícita proveniente de la frontera hacia Cúcuta debe ser asumida por @mindefensa. Esto se llama fraude a escala del Norte de Santander. El alcalde Cúcuta debe actuar de inmediato. Son 60 buses detenidos, cuya empresa debe ser investigada de inmediato…
Registrador entrega balance de la jornada electoral
Este es el balance de las elecciones del 8 de marzo por parte del registrador Hernán Penagos, pasado el medio día de la jornada electoral.
#EleccionesColombia2026 | Este es el balance de las elecciones del 8 de marzo por parte del registrador Hernán Penagos, pasado el medio día de la jornada electoral.
Juan Daniel Oviedo votó en Bogotá
“Con alegría, ilusión y mucha energía, junto a mi mamá, Sebas y Mora, ejercimos nuestro derecho al voto. ¡Votamos para estar con toda por Colombia y con toda por Bogotá!”, dijo Oviedo.
Con alegría, ilusión y mucha energía, junto a mi mamá, Sebas y Mora ejercimos nuestro derecho al voto.

¡Votamos para estar Con toda por Colombia y Con toda por Bogotá!

PIDAN EL TARJETÓN DE LA CONSULTA 💛💙❤️⚡️🗞️
¡Votamos para estar Con toda por Colombia y Con toda por Bogotá!
PIDAN EL TARJETÓN DE LA CONSULTA 💛💙❤️⚡️🗞️ pic.twitter.com/fa5M9ngtBM
Choque del Centro Democrático con el presidente Petro
El presidente Gustavo Petro difundió una fotografía errónea del candidato a la Cámara de Representantes que fue capturado en Leticia por aparente compra de votos. La imagen no corresponde a Víctor Hugo Moreno, sino a José Vicente Carreño, que no tiene relación con ese episodio.
Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, sentó posición sobre el caso: “Presidente Gustavo Petro, no mienta. Deje de confundir y generarles cizaña a los colombianos. El senador José Vicente Carreño no ha sido detenido ni capturado bajo ninguna circunstancia y menos por compra de votos. Le exijo que corrija su publicación inmediatamente. No sea irresponsable”.
Irregularidades en 49 municipios
La Misión de Observación Electoral (MOE) informó que, desde el inicio de la jornada, ha recibido reportes de irregularidades en 49 municipios, distribuidos en 22 departamentos.
“Le recordamos a la ciudadanía que cualquier irregularidad que encuentren en el ejercicio de su derecho al voto se puede reportar a través www.pilasconelvoto.com o la línea de WhatsApp 315 266 1969″, dijo la organización.
Por otro lado, la votación transcurre, generalmente, con normalidad. Un total de seis puestos de votación en cinco municipios, de dos departamentos, han sido trasladados por condiciones climatológicas durante el día.
Presidente Petro trina sobre candidato capturado
El presidente Gustavo Petro reveló la fotografía de Víctor Hugo Moreno, el candidato a la Cámara de Representantes capturado en la Amazonía.
“Candidato capturado con 20 millones de pesos en efectivo en proceso de compra de votos”, dijo el mandatario a través de su cuenta de X.
*La fotografía que comparte el presidente Gustavo Petro no corresponde al candidato detenido.
Gustavo Petro habla de “mafia” en medio de elecciones
El presidente Gustavo Petro citó un video que es viral en las redes sociales de supuesta compra de votos que estaría materializando un influyente político de Atlántico. Él pidió la actualización de la Fiscalía.
“Esto se llama mafia. Aquí solo hay un delito evidente contra el sufragio. Señora fiscal general de la Nación, actúe”.
Nuevos detalles de la captura de candidato a la Cámara
La Policía Nacional detalló que Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático en Amazonas, fue sorprendido con $ 15.800.000 en las calles de la ciudad. Al ser requerido, presuntamente, el político trató de sobornar a los uniformados. Él está siendo procesado por el supuesto delito de cohecho.
Así transcurre la jornada electoral en Atlántico
En Barranquilla avanza con total normalidad la jornada electoral bajo una temperatura de 31 °C y una sensación térmica de 36. La asistencia ha sido masiva.
La Policía del Atlántico logró la captura de un hombre en Tubará con 105 millones de pesos en efectivo que no justificó. Fue judicializado ante la Fiscalía General de la Nación.
Así avanza la jornada electoral en Barranquilla y el Atlántico. Más de 4.000 integrantes de la Fuerza Pública blindan estos comicios.
Primeras capturas en Medellín
Se materializaron las primeras capturas en Medellín durante la jornada electoral de este domingo.
“Un hombre de 45 años capturado por el CTI, mediante orden judicial, por el delito de violencia intrafamiliar. El procedimiento se realizó en el puesto de votación ubicado en la I. E. Jorge Robledo”, dijo la Policía.
El segundo caso trata de un sujeto de 47 años, “capturado en flagrancia, por la patrulla de vigilancia en el puesto de votación Escuela Cristo Rey Apolo por el delito de corrupción al sufragante, a quien se observó entregando propaganda política y se incautaron más de 11 millones de pesos”, detalló la institución.
Capturan a candidato a la Cámara de Representantes
La Policía Nacional confirmó que fue capturado el candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Víctor Hugo Moreno, en Leticia.
La información preliminar advierte que Moreno habría sido sorprendido en cercanías al aeropuerto Alfredo Vásquez con una bolsa con dinero. Al parecer, él habría ofrecido plata a los uniformados para evitar su detención.
El mensaje de Verónica Alcocer
La primera dama, Verónica Alcocer, reapareció este domingo junto a Gustavo Petro para ejercer su derecho al voto en la plaza de Bolívar.
Ella, contrario a la recomendación que hizo el jefe de Estado, sí votó por la consulta presidencial.
En medio de la coyuntura, envió un mensaje a través de su cuenta de X:
“Hoy, en el día internacional de la mujer, recordamos que los derechos que hoy ejercemos fueron conquistados por mujeres valientes que decidieron levantar la voz, participar y transformar la historia. Y qué simbólico que hoy, cuando también vivimos una jornada de elecciones legislativas de Colombia, podamos reafirmar algo esencial: la democracia también se construye con la voz de las mujeres”, dijo la primera dama.
Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, recordamos que los derechos que hoy ejercemos fueron conquistados por mujeres valientes que decidieron levantar la voz, participar y transformar la historia.
Daniel Quintero votó en Medellín
El exalcalde de Medellín y candidato presidencial, Daniel Quintero, votó en el Valle de Aburrá en la mañana de este domingo.
“Se llegó el día. Hoy votarán por mí quienes quieren un verdadero cambio, una Colombia a futuro de la mano de la ciencia, la tecnología y la innovación, una Colombia donde los políticos no hagan fiesta con el bolsillo de la gente con notarias, peajes y fotomultas, un ingeniero que resetee lo que está mal y ponga el país a moverse. Pero en especial, los que queremos jubilar a las maquinarias y a la corrupción. Colombia, con un solo voto, podemos lograrlo todo”, dijo Quintero.
Se llegó el día. Hoy votarán por mí quienes quieren un verdadero cambio, una Colombia futuro de la mano de la ciencia, la tecnología y la innovación, una Colombia donde los políticos no hagan fiesta con el bolsillo de la gente con notarias, peajes y fotomultas, un ingeniero que…
Alarma por tránsito de 2.400 personas de Venezuela hacia Colombia
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que las autoridades hacen seguimiento a la movilización de 2.400 personas entre Venezuela y Colombia en plena jornada electoral.
“Detectamos, y ya estamos actuando, en Norte de Santander frente al paso ilegal de aproximadamente 2.400 personas desde Venezuela hacia Colombia, que presuntamente se dirigirían a votar”, dijo el alto funcionario.
El Ministerio de Defensa detectó la movilización de 2.400 personas desde Venezuela durante la jornada electoral del 8 de marzo. "Estarían pasando en un planchón para luego ser movilizadas en buses".
Vicky Dávila reacciona a la jornada electoral
“Son todos los sentimientos juntos. Es la primera batalla por la democracia y la libertad. Tengo mucha fe en Dios, confío en millones de valientes. Estoy segura de que vamos a ganar”, mencionó Vicky Dávila en SEMANA.
#EleccionesColombia2026 | "Podemos empezar a cambiar la forma de hacer política": dice la candidata presidencial Vicky Dávila.
Habla Mauricio Cárdenas, candidato presidencial
El candidato presidencial de la Gran Consulta por Colombia, Mauricio Cárdenas, se mostró optimista frente a la jornada electoral de este domingo. Así lo manifestó en entrevista con SEMANA:
#EleccionesColombia2026 | "Estamos haciendo la nueva política. Vote la consulta (…) Todo elector está tomando el tarjetón": dice el candidato Mauricio Cárdenas, quien hace parte de la Gran Consulta.
El mensaje de Abelardo de la Espriella
El candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, envió un mensaje a través de sus redes sociales sobre la jornada electoral de este domingo, 8 de marzo.
“¡Salgamos a votar, colombianos! Nuestro voto no es un simple papel; es el arma más poderosa del pueblo, el grito de la patria que clama por un nuevo rumbo. Ponderen bien su decisión, con responsabilidad y amor por Colombia, porque cada sufragio es una semilla plantada en el suelo fértil de nuestra historia para cosechar un país donde vuelvan a reinar los valores, la dignidad y el progreso, y en el que el ciudadano sea la razón de ser del gobierno, y no al revés”, dijo de la Espriella.
Queridos compatriotas, pueblo colombiano:— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) March 8, 2026
Esta jornada electoral que está empezando es el corazón palpitante de nuestra democracia. Hoy el alma está llena de patriotismo y la fe está puesta en el futuro de nuestra amada patria.
La democracia no es solo un derecho; es el valor…
Debate sobre el ‘mensaje político’ de Verónica Alcocer
Mónica de Greiff y Francisco Santos debaten en SEMANA sobre la fotografía de Verónica Alcocer votando la consulta presidencial, contrario a la recomendación que dio Gustavo Petro a sus seguidores.
#EleccionesColombia2026 | Verónica Alcocer pidió los tres tarjetones electorales de este 8 de marzo. @PachoSantosC y Mónica de Greiff hablan al respecto.
Las dos fotografías que marcan la jornada electoral
Dos fotografías marcan la jornada electoral de este 8 de marzo en Colombia.
Por un lado, la esposa del ministro del Interior, Adelina Guerrero, portando una chaqueta con la imagen, posiblemente, de un tigre o un jaguar. El debate está en redes sociales: ¿hace alusión a Abelardo de la Espriella o a Gustavo Petro?
Mientras que la imagen de Verónica Alcocer está relacionada con la cantidad de tarjetones que solicitó este domingo: se desmarcó de Petro y votó por la consulta presidencial.
David Luna habla de la “única regla” que fijaron los candidatos de la Gran Consulta
“Nosotros tomamos la decisión de dejar el ego, la vanidad a un lado, reunirnos, armar una consulta, donde hay una única regla: el que gane va a ser apoyado por todos los demás. Yo espero que la votación de la Gran Consulta sea muy alta”, dijo David Luna.
Incautan $3.626 millones para compra de votos
En un nuevo reporte de la Policía, se informó que ya se incautaron $3.626 millones destinados, aparentemente, para la compra de votos. Se notificaron 68 capturas.
Los casos han ocurrido en Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Sucre, Valle del Cauca, Atlántico, Bogotá, Casanare, Chocó, Cundinamarca, La Guajira, Guainía, Meta, Santander y Tolima.
Habla Roy Barreras, candidato presidencial
“Le abrimos a Colombia una oportunidad de que haya progreso, un progreso estable. Soy una opción segura. El próximo presidente será de centroizquierda, será progresista; soy yo o Iván Cepeda. Hoy se decide eso”, dijo Roy Barreras a SEMANA, desde Cali, donde ejerció su derecho al voto.
Análisis de Mónica de Greiff y Francisco Santos en SEMANA
Ante el posible riesgo de fragmentación que podrían tener algunos sectores políticos, de cara a los resultados de las consultas de este domingo, Mónica de Greiff y Francisco Santos analizaron el impacto en SEMANA.
De Greiff: “La verdad, una lástima. Ojalá que no nos pase lo mismo que en el 2022, que llegamos a segunda vuelta con unos candidatos que no representaban, realmente, una mayoría, y por eso el país quedó totalmente dividido. Yo creo que, en esta oportunidad, tenemos que pensar en sumar, en qué tipo de país queremos. Este día de hoy es importantísimo para el futuro del país”.
Santos: “Paloma, en entrevista, ahoritica dijo una cosa muy importante. Lo primero que vamos a hacer el lunes es reunirnos todos los de la Gran Consulta. Paloma es diferentísima de Oviedo, y yo creo que a Oviedo le va a ir muy bien. No me extrañaría que acabara Paloma primero y Oviedo segundo, y fueran fórmula”.
Votó Sergio Fajardo en Medellín
Sergio Fajardo, candidato presidencial, ejerció su derecho al voto desde la capital de Antioquia.
Gobierno denuncia compra de votos
En una entrevista a SEMANA desde la mesa 1 de votación, el ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó como “grave” la denuncia según la cual hay un registrador de Córdoba grabado ofreciendo 2.000 votos por cien millones de pesos. “Ahora se darán las pruebas ante la Fiscalía General de la Nación. No se pueden dar más detalles”, dijo.
Benedetti iba en ese momento, a primera hora de la mañana y luego de votar, para el Puesto de Mando Unificado para verificar si todos los puestos de votación (13,493) están abiertos y funcionando. Del orden público advirtió que hasta esa hora estaba todo en tranquilidad y, para finalizar, invitó a los colombianos a votar: “Siempre tengo la fantasía de que se rompa el récord de votación y se acabe la abstención, que es muy alta”.
#EleccionesColombia2026 | Primera reacción a SEMANA del ministro del Interior, Armando Benedetti, tras la apertura de la jornada electoral del 8 de marzo.
Hablan Álvaro Uribe y Paloma Valencia
Desde el municipio de Rionegro, Antioquia, ejerció el derecho al voto el expresidente Álvaro Uribe junto a la candidata presidencial, Paloma Valencia.
Al término del sufragio, Uribe manifestó: “Muy agradecido con la compañía de la senadora Paloma, su esposo, Tomás, su niña, Amapola”.
#EleccionesColombia2026 | "Hay elecciones amenazadas por terroristas en muchas partes (…) Muchas gracias a la Registraduría y a los soldados y policías de Colombia": Álvaro Uribe.
Valencia dijo: “Estamos muy contentos de esta jornada electoral. Venimos de una misa en Rionegro donde pedimos a Dios que ilumine a los colombianos, para que el voto sea el que más le sirva a nuestro país. Necesitamos un país seguro”.
#EleccionesColombia2026 | Habla Paloma Valencia tras acompañar a votar al expresidente Álvaro Uribe: "Animar a todos los colombianos a que voten".
“Votar de manera libre”, Federico Gutiérrez
“Invito a toda la gente a salir a votar de manera libre, que es la mejor forma de cuidar la democracia”, señaló el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, durante la apertura de las urnas.
"Invito a toda la gente a salir a votar de manera libre, que es la mejor forma de cuidar la democracia", señaló el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, durante la apertura de las urnas.
“4.000 millones de pesos para comprar al pobre”
En la instalación del proceso electoral para elegir al nuevo Congreso y los representantes de las consultas, el presidente Gustavo Petro señaló que desde hace diez días la Policía Nacional está saliendo a las calles a cuidar la transparencia del voto en contra de los delitos contra el sufragio. “Delitos que cometen ciudadanos, ciudadanas que llegaron al punto de hacer creer en varias regiones de Colombia que comprar y vender votos es lo normal de la política. A creer que la cultura política colombiana en sí misma consiste en un mercado de compra de seres humanos, de mentalidades y de sus decisiones. Una especie de enajenación de la decisión de poder que en una democracia debe tener el pueblo, la sociedad, comprándole votos a alguien que no conocen por sus necesidades, vendiendo su voto, que es como vender la primogenitura, lo cual nos ha conllevado desde hace lustros a que en el Congreso de la República lleguen personas, a veces con muchísimo poder, que usan la ley para construir crimen, empoderar el crimen, lo cual siempre lleva a genocidios”.
El mandatario señaló que la Policía Nacional ya ha logrado superar una cifra de 4 mil millones de pesos que “en las calles, los barrios y las veredas de Colombia circulaban con un objetivo: comprar al pobre. Es una cifra minúscula, de lo que sabemos existe”.
Y agregó: “Defender las instituciones no es rezar delante de ellas. Defender las instituciones es ponerlas al servicio de la ciudadanía y en propiedad real de la ciudadanía”.
El presidente Petro votó junto a Verónica Alcocer
El presidente Gustavo Petro ejerció su derecho al voto en la plaza de Bolívar junto a la primera dama, Verónica Alcocer, quien se había mantenido alejada de la vista de la opinión pública por las múltiples polémicas de las que ha sido protagonista.
“Acabo de votar por Senado y Cámara. Invito a los demás colombianos a seguir por este camino. Decidir en Colombia, hoy por hoy, básicamente, quién hace la ley”, dijo el mandatario.
¿Cuántos colombianos están habilitados para votar?
Para estos comicios, un total de 41.287.084 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto. En Colombia, 40.036.238 ciudadanos podrán votar, de los cuales 20.553.062 son mujeres y 19.483.176 son hombres. Para las elecciones de los representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), el potencial electoral es de 1.438.986 personas: 676.538 mujeres y 762.448 hombres. En el exterior, 1.250.846 ciudadanos (683.287 mujeres y 567.559 hombres) podrán sufragar.
Se abrieron las urnas en Colombia
En la Plaza de Bolívar de Bogotá, a las 8:00 a. m., el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, dio apertura a las urnas para las elecciones de Congreso de la República, mediante las cuales se elegirán 102 senadores y 181 representantes a la Cámara para el periodo 2026-2030 (sin incluir las dos curules de la oposición). En esta jornada, también se adelantará la consulta de precandidatos a la presidencia de la República.
El acto de apertura contó con la participación del presidente de la República, Gustavo Petro; el ministro del Interior, Armando Benedetti; el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis; la presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa; el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco; el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra; la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz; el personero distrital, Andrés Castro Franco; y el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz.
Los líderes del país explican por qué la jornada de este domingo es crucial para Colombia
Pocas veces en la historia ha existido una tensión tan grande alrededor de la elección del Congreso y tanta expectativa por las consultas presidenciales. Con los vientos de constituyente, es mucho lo que está en juego. 13 líderes del país hablan con SEMANA sobre la importancia de acudir a las urnas.
Presidente Petro llegó con Verónica Alcocer y sus hijas a la Plaza de Bolívar
El mandatario llegó acompañado de parte de su familia para el acto que permitirá dar apertura a la jornada electoral.
MinDefensa inaugura PMU para controlar la jornada electoral
Pedro Sánchez, ministro de Defensa, inauguró el Puesto de Mando Unificado para controlar la jornada electoral.
Fuerzas Militares acompañan la jornada electoral en todo el país
Las @FuerzasMilCol estamos desplegadas al 100 % en todo el territorio nacional.— Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) March 8, 2026
Hoy 126.000 hombres y mujeres de tierra, mar, aire y río acompañamos este proceso electoral, brindando seguridad.#PlanDemocracia2026#SeguridadYDemocracia2026 pic.twitter.com/M1H7juggY1
Las cinco amenazas que enfrentan las elecciones en Colombia, según la Misión de Observación Electoral (MOE)
La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, detalló las alertas y amenazas que vive Colombia para los comicios de este 8 de marzo. Hay preocupación por llamados del presidente Petro.
Comienza ingreso de testigos y jurados electorales a los puntos de votación
Sobre las se permitirá la entrada a los electores para ejercer su derecho al voto.
Bajo estrictas medidas de seguridad, avanza la distribución del material electoral hacia todas las mesas de votación de 📍 Bogotá para dar inicio a la jornada de elecciones de Congreso de la República y consultas presidenciales.

Son 18.157 kits electorales que se entregan en…
Son 18.157 kits electorales que se entregan en… pic.twitter.com/oX3XzQOwX6
Los exguerrilleros de las Farc se podrían quedar sin partido político tras las elecciones de este 8 de marzo; esta es la razón
La personería jurídica de Comunes, el partido que fundaron los excombatientes de las Farc-EP en 2017, pende de un hilo y su permanencia en el sistema político colombiano está supeditada a la cantidad de votos que obtenga el 8 de marzo. Sus militantes encontraron en Carlos Caicedo, el exgobernador del Magdalena, un posible salvador.
UE tendrá misión de observación electoral en estas elecciones
La invitación a la Unión Europea fue extendida desde septiembre de 2025 por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE), y en diciembre se firmó el acuerdo administrativo que oficializa el despliegue de esta misión en territorio colombiano.
Guía para votar desde el exterior este 8 de marzo: cómo usar el nuevo sistema de la Registraduría
La Registraduría Nacional lanzó una plataforma exclusiva para que quienes residen fuera del país puedan inscribirse o actualizar el puesto de votación sin acudir al consulado. Para garantizar mayor seguridad, el sistema utiliza pruebas de vida y cruces con más de 60 millones de registros.
Conferencia Episcopal pidió calma al presidente Gustavo Petro en jornada electoral
Monseñor Germán Medina, secretario general de la Conferencia Episcopal, dijo que la compra de votos “es pecado”. Pidió a los colombianos acudir a las urnas, darle un voto de confianza a la Registraduría y aceptar los resultados. “Soltar afirmaciones sin pruebas es riesgoso”.
¿Se puede votar con la cédula digital? Registraduría aclara
Las personas trans tienen garantizado su derecho al voto en Colombia. Puede hacerlo con la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital.
🗳️ ¡Sal a votar! Tu identidad no invalida tu voto.— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 8, 2026
Las personas trans tienen garantizado su derecho al voto en Colombia.
Puedes hacerlo con tu cédula amarilla con hologramas o la cédula digital.
▪️Elige la fila donde te sientas cómoda, cómodo o comode
▪️Tu expresión de… pic.twitter.com/2eR51jnGv2
¿Por qué las elecciones de este domingo son cruciales? 13 líderes del país explican lo que define Colombia hoy en las urnas
Pocas veces en la historia ha existido una tensión tan grande alrededor de la elección del Congreso y tanta expectativa por las consultas presidenciales. Con los vientos de constituyente, es mucho lo que está en juego.
Presidente Petro dice tener pruebas sobre corrupción y compra de votos en la Registraduría de Córdoba
Le solicito a @FiscaliaCol proceder a allanar los sitios que la ciudadanía y la policía han descubierto como sitios de compra de votos en Córdoba.

Le solicito al registrador nacional prestar especial atención a la registraduria de Córdoba. Mañana entregaré a fiscalía acusaciones…
Le solicito al registrador nacional prestar especial atención a la registraduria de Córdoba. Mañana entregaré a fiscalía acusaciones…
Destruyen urnas en Bolívar
La Registraduría informó que, en Barranca Vieja, corregimiento de Calamar (Bolívar), fueron destruidas urnas y cubículos correspondientes a cuatro mesas de votación. “Las autoridades competentes hacen seguimiento a la situación”, dijo la entidad.
La Registraduría informó que en Barranca Vieja, corregimiento de Calamar (Bolívar), fueron destruidas urnas y cubículos correspondientes a cuatro mesas de votación.
Mensaje del presidente Gustavo Petro antes de las elecciones
“No hay auditorías independientes de los partidos y el control electoral queda en manos ahora de la ciudadanía a través de sus testigos electorales y abogados de escrutinio”, dijo el mandatario.
Ideam advierte por lluvias en varias regiones del país durante las elecciones
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales reveló el pronóstico del clima para el domingo 8 de marzo, cuando se llevarán a cabo las elecciones del Congreso de Colombia en todo el país.
De acuerdo con los pronósticos del Ideam, para el domingo se estima un aumento en la precipitación en las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Amazonía.
Presuntas inconsistencias en la acreditación de testigos electorales
El Consejo Nacional Electoral (CNE) invitó a los representantes de los partidos políticos a una reunión este sábado, 7 de marzo, a horas del inicio de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, por presuntas inconsistencias en la acreditación de testigos electorales.
“La corporación atenderá los casos que reporten las agrupaciones políticas integralmente, teniendo en cuenta que el acto administrativo de acreditación corresponde al resultado de cada una de las postulaciones realizadas, de acuerdo con la información y datos cargados a la plataforma tecnológica, precisando que cualquier alteración, modificación de estructura o cruce con bases de datos propias de las agrupaciones políticas fue de su exclusiva responsabilidad”, subrayó el CNE en el texto.
“A cuidar la democracia y a cuidar a Colombia”
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que las condiciones están dadas para el desarrollo de la jornada electoral de este domingo e invitó a la ciudadanía a participar.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que las condiciones están dadas para el desarrollo de la jornada electoral de este domingo, e invitó a la ciudadanía a participar: "A cuidar la democracia y a cuidar a Colombia".
Presunta compra de votos
En diferentes operativos, la Policía Nacional ha encontrado millonarias sumas de dinero en efectivo y publicidad electoral. Las autoridades apuntan a que este dinero sería usado para compra de votos.
Recomendaciones de la Registraduría para los votantes
La Registraduría Nacional entregó una serie de recomendaciones para los ciudadanos que se acerquen a votar este domingo, 8 de marzo. También recordó que el único documento válido para ejercer el derecho al voto es la cédula de ciudadanía.
Reiteró que la jornada electoral se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, por lo que invitó a los colombianos a madrugarle al voto y asistir a su puesto de votación con tiempo.
Alistamiento de puestos y traslado de los kits electorales
La Registraduría Nacional informó que en la tarde de este sábado, 7 de marzo, se llevó a cabo la jornada de alistamiento de puestos y traslado de jtis electorales a los diferentes puestos de votación en el departamento de Bolívar por tierra, río y mar. De acuerdo con la entidad, esta se realizó con total orden y normalidad.
Con total orden, normalidad y transparencia, se llevó a cabo la jornada de alistamiento de puestos y traslado de los kits electorales hacia los diferentes puestos de votación del departamento de Bolívar, por tierra, río y mar, de cara a las #Elecciones2026.

Estas acciones…
Estas acciones… pic.twitter.com/EdharsN2Nr
Mensaje del delegado electoral
“En la Registraduría Nacional también garantizamos la participación en democracia y el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos recluidos en las diferentes cárceles del país”, dijo Jaime Hernando Suárez.
Inicia la ley seca
El Gobierno nacional decretó que la venta de alcohol no será permitida desde el sábado a las 6:00 p. m. hasta el lunes 9 de marzo, a las 12:00 m.
Cierre de fronteras
A partir de esta hora y hasta las 6:00 a. m. del lunes 9 de marzo, todos los pasos fronterizos estarán totalmente inhabilitados por motivo de las elecciones legislativas.