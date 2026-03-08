🔴 EN VIVO | Resultados elecciones en Colombia hoy: toman ventaja Claudia López, Roy Barreras y Paloma Valencia

En la instalación del proceso electoral para elegir al nuevo Congreso y los representantes de las consultas, el presidente Gustavo Petro señaló que desde hace diez días la Policía Nacional está saliendo a las calles a cuidar la transparencia del voto en contra de los delitos contra el sufragio. “Delitos que cometen ciudadanos, ciudadanas que llegaron al punto de hacer creer en varias regiones de Colombia que comprar y vender votos es lo normal de la política. A creer que la cultura política colombiana en sí misma consiste en un mercado de compra de seres humanos, de mentalidades y de sus decisiones. Una especie de enajenación de la decisión de poder que en una democracia debe tener el pueblo, la sociedad, comprándole votos a alguien que no conocen por sus necesidades, vendiendo su voto, que es como vender la primogenitura, lo cual nos ha conllevado desde hace lustros a que en el Congreso de la República lleguen personas, a veces con muchísimo poder, que usan la ley para construir crimen, empoderar el crimen, lo cual siempre lleva a genocidios”.

El mandatario señaló que la Policía Nacional ya ha logrado superar una cifra de 4 mil millones de pesos que “en las calles, los barrios y las veredas de Colombia circulaban con un objetivo: comprar al pobre. Es una cifra minúscula, de lo que sabemos existe”.

Y agregó: “Defender las instituciones no es rezar delante de ellas. Defender las instituciones es ponerlas al servicio de la ciudadanía y en propiedad real de la ciudadanía”.