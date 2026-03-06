Elecciones 2026

“No hay manera de que la Registraduría modifique los resultados”: registrador Hernán Penagos

En medio de las advertencias sobre un posible fraude y la creciente desconfianza electoral, el registrador nacional, Hernán Penagos, defendió el funcionamiento del sistema electoral colombiano, explicó los controles que existen durante el proceso y respondió a las críticas.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 11:00 p. m.
Yesid Lancheros, director de Semana; Hernán Penagos, registrador.
Yesid Lancheros, director de Semana; Hernán Penagos, registrador. Foto: Juan Carlos Sierra

En El Debate, el programa de SEMANA conducido por Yesid Lancheros, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, expuso el funcionamiento del sistema electoral colombiano y las medidas adoptadas para garantizar unas elecciones transparentes. Su mensaje fue claro: el proceso cuenta con controles institucionales y técnicos que hacen imposible hablar de fraude, aunque sí pueden presentarse errores humanos que luego se corrigen mediante los mecanismos legales previstos.

¿Cómo marcar las tarjetas electorales para votar este 8 de marzo?

Las explicaciones del registrador se dieron luego de una reunión convocada por la Corte Suprema de Justicia, en la que participaron también el procurador general, el contralor y la defensora del pueblo. Durante el encuentro se presentaron las acciones adelantadas para asegurar el voto libre de los ciudadanos y una vez terminó la sala plena del alto tribunal expresó su confianza en el proceso electoral y respaldó el trabajo de la autoridad electoral.

Penagos destacó la dimensión del operativo democrático para este 8 de marzo. Se instalarán 13.490 puestos de votación con 125.200 mesas y más de 860.000 jurados, ciudadanos encargados de contar los votos y diligenciar las actas electorales. El proceso contará, además, con testigos de los partidos, observación internacional y la vigilancia de los organismos de control.

El registrador insistió en que los funcionarios de la Registraduría no participan en el conteo de los votos. Esta tarea corresponde exclusivamente a los jurados de votación, mientras que el escrutinio final es realizado por jueces de la República. “No hay manera de que la Registraduría modifique los resultados”, explicó al recordar que las actas son diligenciadas a mano y pueden ser fotografiadas por testigos y observadores.

Mejor Colombia

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, habla de las garantías de las elecciones en Colombia

Política

Gobierno Petro anunció la estrategia para contrarrestar amenazas cibernéticas que amenacen las elecciones del 8 de marzo

Política

“Nuestra agenda legislativa parte de las necesidades reales”: Ximena Calderón, candidata a la Cámara de Representantes

Política

“Arriesgué mi vida, denunciando a Petro y su Gobierno corrupto. Ahora necesito su voto”: Vicky Dávila pide que no la dejen sola

Política

“La gente quiere escuchar a Paloma”: Jonatan Tamayo sobre el recorrido del expresidente Uribe, Valencia y él por los rincones del país

Política

Andrés Felipe Vásquez, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá: “Necesitamos sacar del perímetro urbano las cárceles”

Política

Leonardo Huerta, el otro profesor que quiere llegar a la Presidencia: “Le voy a ganar a Claudia López”

Confidenciales

Luis Quiroga, el veterano petrolero que busca conquistar el voto de la Generación Z

Confidenciales

Irma Luz Herrera, del Partido Mira, quiere repetir su curul en la Cámara: “Siempre quedan muchas cosas por hacer”

Confidenciales

Elecciones 2026: 126.000 integrantes de las Fuerzas Militares resguardarán el ‘Plan Democracia’

Por primera vez en la historia del país se publicarán cerca de 770.000 actas electorales, lo cual permitirá un nivel de verificación sin precedentes. Según Penagos, el sistema ofrece garantías suficientes para descartar la posibilidad de fraude.

Durante el programa también respondió a las advertencias del presidente Gustavo Petro sobre un eventual fraude electoral. Señaló que esas afirmaciones pueden obedecer a desinformación sobre el funcionamiento del sistema y reiteró que el conteo de votos es público y se realiza frente a los testigos de las campañas.

El registrador advirtió que la desinformación puede tener consecuencias graves. Recordó el caso ocurrido hace dos años en Gamarra, Cesar, donde una turba incendió la sede de la Registraduría tras versiones falsas sobre fraude electoral, un episodio que evidencia los riesgos de difundir acusaciones sin fundamento. Penagos concluyó con un llamado a la participación. Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar. El reto del país, señaló, sigue siendo reducir la abstención. “Las elecciones deben ser una fiesta democrática y no un motivo de confrontación”.

Más de Política

EL DEBATE

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, habla de las garantías de las elecciones en Colombia

Hoy, con protocolos como TLS, las comunicaciones se blindan mediante cifrado, reduciendo riesgos y ofreciendo mayor privacidad en los dispositivos móviles.

Gobierno Petro anunció la estrategia para contrarrestar amenazas cibernéticas que amenacen las elecciones del 8 de marzo

Candidata al Congreso Ximena Calderón.

“Nuestra agenda legislativa parte de las necesidades reales”: Ximena Calderón, candidata a la Cámara de Representantes

Rueda de prensa precandidata presidencial Vicky Dávila, en la entrega de firmas a la Registraduria.

“Arriesgué mi vida, denunciando a Petro y su Gobierno corrupto. Ahora necesito su voto”: Vicky Dávila pide que no la dejen sola

Paloma Valencia, Álvaro Uribe y Jonatan Tamayo

“La gente quiere escuchar a Paloma”: Jonatan Tamayo sobre el recorrido del expresidente Uribe, Valencia y él por los rincones del país

Andrés Felipe Vásquez

Andrés Felipe Vásquez, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá: “Necesitamos sacar del perímetro urbano las cárceles”

Leonardo Huerta es candidato presidencial de la Consulta de las Soluciones.

Leonardo Huerta, el otro profesor que quiere llegar a la Presidencia: “Le voy a ganar a Claudia López”

El presidente Gustavo Petro volvió hablar de la controversia que se desató por una película que retrata la vida del almirante Padilla.

Desde EE. UU., Gustavo Petro destapó por qué generó polémica la película del almirante Padilla: “Espero que la vean”

En varias zonas del país confluyen disputas territoriales, control social armado y altos riesgos para la movilidad, la logística y la instalación de puestos de votación.

Elecciones 2026: esto es lo que debe saber para votar informado este 8 de marzo

Noticias Destacadas