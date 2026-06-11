Política

La historia detrás del video en el que Patricia Acosta, exesposa de Diomedes Díaz, expulsa a seguidores de Iván Cepeda

Los hechos ocurrieron en La Ventana Marroncita durante la primera semana de junio. SEMANA conoció detalles de lo sucedido en el lugar.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
11 de junio de 2026 a las 4:28 p. m.
Patricia Acosta, exesposa de Diomedes Díaz, impidió que seguidores de Iván Cepeda pegaran propaganda política del candidato en La Ventana Marroncita.
Patricia Acosta, exesposa de Diomedes Díaz, impidió que seguidores de Iván Cepeda pegaran propaganda política del candidato en La Ventana Marroncita. Foto: Semana

Un video en el que Patricia Acosta, exesposa del cantante Diomedes Díaz, impide el ingreso de seguidores de Iván Cepeda a un lugar turístico de La Guajira se volvió viral en redes sociales.

En el material audiovisual se observa cómo la mujer hace gestos contra varias personas que se acercan al museo conocido como La Ventana Marroncita, un sitio frecuentado por turistas que visitan la región y por seguidores de la música vallenata.

ÁLVARO URIBE VÉLEZExpresidente de la república
Álvaro Uribe contó por qué la campaña presidencial de Iván Cepeda “ha sido tan mala”

Hay varios fragmentos del video circulando en la red social X en los que se asegura que se trataría de una avanzada del candidato presidencial. Sin embargo, SEMANA pudo confirmar qué fue lo que realmente ocurrió.

Los seguidores del candidato del Pacto Histórico llegaron a ese lugar con la intención de instalar piezas de propaganda electoral en la fachada de La Ventana Marroncita. Además, querían tomarse una fotografía en la que Acosta apareciera junto a la publicidad del senador que busca convertirse en el sucesor de Gustavo Petro.

Gloria Arizabaleta
Gloria Arizabaleta no se quedará callada y le responderá a Gustavo Petro: “Aquí les cuento qué es la realidad”

No obstante, Acosta se negó a permitir que ese sitio turístico fuera utilizado con fines políticos y les exigió retirarse del lugar, ya que no le habían solicitado autorización para usar el museo privado que administra con propósitos electorales.

Los hechos ocurrieron durante la primera semana de junio, justo después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La Ventana Marroncita lleva ese nombre porque inspiró una canción del cantante vallenato.