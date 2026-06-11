Un video en el que Patricia Acosta, exesposa del cantante Diomedes Díaz, impide el ingreso de seguidores de Iván Cepeda a un lugar turístico de La Guajira se volvió viral en redes sociales.

En el material audiovisual se observa cómo la mujer hace gestos contra varias personas que se acercan al museo conocido como La Ventana Marroncita, un sitio frecuentado por turistas que visitan la región y por seguidores de la música vallenata.

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Hay varios fragmentos del video circulando en la red social X en los que se asegura que se trataría de una avanzada del candidato presidencial. Sin embargo, SEMANA pudo confirmar qué fue lo que realmente ocurrió.

Los seguidores del candidato del Pacto Histórico llegaron a ese lugar con la intención de instalar piezas de propaganda electoral en la fachada de La Ventana Marroncita. Además, querían tomarse una fotografía en la que Acosta apareciera junto a la publicidad del senador que busca convertirse en el sucesor de Gustavo Petro.

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No obstante, Acosta se negó a permitir que ese sitio turístico fuera utilizado con fines políticos y les exigió retirarse del lugar, ya que no le habían solicitado autorización para usar el museo privado que administra con propósitos electorales.

Los hechos ocurrieron durante la primera semana de junio, justo después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La Ventana Marroncita lleva ese nombre porque inspiró una canción del cantante vallenato.