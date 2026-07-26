El presidente electo anuncia la conformación de un comité de sabios ad honorem, encabezado por Arturo Calle

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció la conformación de un comité de sabios ad honorem, el cual estará encabezado por el destacado empresario Arturo Calle.

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Este grupo, según anunció el mandatario electo, tendrá la tarea de analizar los grandes desafíos coyunturales, estratégicos y estructurales que enfrenta la Nación para sacar el mejor provecho de estos empresarios.

De La Espriella aseguró que el objetivo es valorar y utilizar el profundo conocimiento y la sabiduría que estas personas poseen, y enfatizó en la necesidad de que Colombia aproveche la experiencia de empresarios.

“La experiencia de empresarios como Arturo Calle, el conocimiento y la sabiduría que tienen esas personas. Aprovechar sus ideas, su trabajo, su ejemplo”, insistió el mandatario electo de los colombianos.

Abelardo De La Espriella resaltó que los miembros que conformarán este comité son personas que han aportado significativamente al desarrollo del país y se establecerá como un espacio permanente de reflexión y consulta para el Ejecutivo.

Su función principal será enriquecer, bajo un criterio sólido, las diversas decisiones que el gobierno deba tomar en el futuro.

Finalmente, destacó que los integrantes de este equipo, gracias a todo lo que han aportado a lo largo de sus vidas, son considerados, sin lugar a dudas, un patrimonio de la Nación.

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También anunció la denominada “Ruta Milagro”, que es una estrategia de acompañamiento dirigida a emprendedores y pequeños empresarios, con el propósito de demostrar que cuando el Estado acompaña a quien trabaja, el esfuerzo da frutos.

“Comenzará precisamente con don Luis durante los próximos 120 días. Él recibirá acompañamiento técnico para fortalecer su negocio, para mejorar sus procesos, acceder a nuevos mercados y encontrar oportunidades de financiación”, resaltó De La Espriella.

Anunció que encomendó esta tarea al ministro designado de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez.