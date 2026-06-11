“Cortinas de humo, entraste en pérdida”: Abelardo de la Espriella responde a denuncia de Iván Cepeda

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, denunció a Abelardo de la Espriella por supuestos nexos con el paramilitarismo y solicitó a la Fiscalía y a la Corte Penal Internacional (CPI) que lo investiguen.

“Le pido a la Fiscalía General de la Nación que reactive las indagaciones e investigaciones para determinar qué grado de involucramiento tuvo De la Espriella con las organizaciones paramilitares y si es responsable de tres delitos: concierto para delinquir, financiación de grupos paramilitares y enriquecimiento ilícito”, aseguró Cepeda.

El candidato de la izquierda le solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue estos hechos porque se trataría de “crímenes del Estatuto de Roma que rige la CPI”, ya que, según Cepeda, estos delitos no habrían sido investigados por la justicia colombiana.

Por esa razón, Abelardo de la Espriella respondió a las declaraciones de Cepeda y le restó importancia a la denuncia que hizo.

“Hace unos días, sin aspavientos, denuncié la narcopolítica ante el Gobierno de los Estados Unidos: la alianza de Cepeda con los criminales que le pusieron votaciones atípicas en Cauca, Chocó y Nariño. Su reacción: denunciarme por lo único que sale de su boca ‘paraco’. Cortinas de humo: entraste en pérdida, Cepeda”, dijo el candidato.

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