Fortalecimiento del Batallón de Alta Montaña en Jamundí, Valle del Cauca, será una prioridad para el Gobierno de Abelardo De La Espriella

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, dio instrucciones claras este domingo para fortalecer la seguridad en el departamento del Valle del Cauca, región que acogerá su posesión el próximo 7 de agosto.

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“He dado instrucciones precisas al señor ministro de Defensa designado, general Mora, para que el fortalecimiento del Batallón de Alta Montaña en Jamundí, Valle del Cauca, sea considerado una prioridad desde el primer día de mi gobierno”, anunció el mandatario electo.

Con este batallón se busca asegurar la zona, evitar el abandono del suroccidente colombiano e impedir que los violentos sigan imponiendo el miedo en esa región del país. “Los colombianos volverán a sentir que el Estado está presente para protegernos”, señaló De La Espriella.

El presidente electo reiteró el planteamiento que ha defendido desde la campaña electoral y aseguró que la autoridad se ejerce con decisión, dentro del marco constitucional y legal, y siempre del lado de la Fuerza Pública y los ciudadanos de bien.

Precisamente, en esta zona del país está pensado que se haga la posesión el próximo 7 de agosto, debido a que el departamento del Cauca ha enfrentado dificultades para cumplir con la logística que se requiere.

Señaló que la ciudad de Popayán enfrenta actividad volcánica, situación que ha complicado las condiciones y ha obligado al cierre temporal del aeropuerto. Por esa razón, no existen allí las garantías necesarias para realizar la posesión.

De La Espriella aclaró que su promesa de campaña fue rendir un homenaje a los soldados y policías de Colombia, razón por la cual eligió a Cali como sede de su posesión y envió un mensaje al Congreso de la República.

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“Quiero que mi posesión siga siendo el homenaje que prometí a quienes durante décadas han defendido la libertad, la democracia y la institucionalidad. Y la vamos a hacer en el suroccidente, como lo dije desde el principio”, insistió el mandatario electo.

Por ello, le solicitó a la Cámara de Representantes, que todavía no ha discutido la realización de la sesión plenaria para su posesión, que la convoque en Cali, donde, según afirmó, se pueden garantizar todas las condiciones logísticas.

Reiteró que la seguridad será una prioridad durante su gobierno y que decidió posesionarse en Cali porque en esa región los grupos criminales se han fortalecido. Aseguró que comenzará a combatirlos desde el 7 de agosto.

“Esa región ha sufrido los golpes del terrorismo y por eso estaremos allí con la presencia institucional. Después de posesionarme, el primer consejo de seguridad de mi gobierno se realizará en la base aérea Marco Fidel Suárez”.