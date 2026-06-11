Abogado de Nueva York y Florida asegura que nacionalidad estadounidense de Abelardo de la Espriella “no es incompatible” con la Presidencia

Toda una polémica se ha generado por una supuesta incompatibilidad que tendría el candidato Abelardo de la Espriella por su nacionalidad estadounidense.

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Camilo De Guzmán, un abogado admitido para desarrollar sus actividades en los estados de Nueva York y Florida, aseguró que el candidato no tendría ninguna restricción para llegar a ser presidente de la República por esta condición.

“Los firmantes de este comunicado dicen no opinar sobre el derecho de EE. UU. y remiten esa discusión ‘a los juristas de ese país’. Acepto la remisión y les respondo como colombiano y abogado admitido a la práctica en Nueva York y Florida. Su tesis se basa en una interpretación equivocada de la historia y las leyes de los Estados Unidos”, aseguró el abogado.

Según detalló en un memorando, la ley estadounidense admite la doble nacionalidad y “el juramento de naturalización no extingue la lealtad al país natal”.

“No es incompatible con el ejercicio de la Presidencia de Colombia por parte de Abelardo de la Espriella. Jurídicamente, su efecto es equivalente al italiano que, según el propio comunicado, no genera inhabilidad”, afirmó.

El abogado, que aclaró que no actúa a nombre de ninguna campaña ni a nombre de Abelardo de la Espriella, mencionó que la cláusula a la que se refieren los juristas colombianos fue escrita en 1795 para derrotar una doctrina inglesa relacionada a esclavismo.

“Bajo la ley estadounidense, el juramento confiere la ciudadanía y nada más. No extingue la nacionalidad de origen, no extingue los deberes del ciudadano hacia su país natal y no crea la obligación de anteponer los ‘intereses’ de los Estados Unidos a los de ningún otro Estado”, aseguró.

Abelardo de la Espriella tiene ciudadanía italiana y estadounidense, además de la colombiana. Foto: AFP

Asimismo, aclaró que la jurisprudencia de Estados Unidos establece que la doble nacionalidad se conserva y debe lealtad a ambos países a la vez. “A pesar de limitar su alcance al derecho colombiano, el comunicado afirma lo contrario en al menos cinco oportunidades, sin citar una sola fuente de ese ordenamiento sobre sus efectos (ni jurisprudencia, ni reglamentación, ni la posición oficial del Departamento de Estado) y en todas se equivoca”, dijo el abogado.

El comunicado al que hace referencia es uno que publicaron abogados y académicos colombianos en el que plantean “advertencias” sobre las implicaciones de que De la Espriella tenga ciudadanía con Italia y Estados Unidos.

“Consideramos que su doble nacionalidad italiana no suscita ningún problema jurídico para sus aspiraciones presidenciales, por cuanto la Constitución permite que un presidente colombiano tenga doble nacionalidad y la nacionalidad italiana no implica obligaciones hacia ese país incompatibles con la función presidencial en Colombia”, aseguraron los abogados colombianos.