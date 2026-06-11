Gustavo Bolívar defendió así la falta de estudios de Aida Quilcué

El exsenador Gustavo Bolívar habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo en el marco de la coyuntura electoral con miras a las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026, día de la segunda y definitiva vuelta.

En el marco de la entrevista, para referir a la disputa por la Presidencia de la República entre el abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda Castro, Gustavo Bolívar se refirió a la controversia recién suscitada porque Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Cepeda, no cuenta con estudios académicos, no terminó ni bachillerato y, de hecho, fue crítica de quienes sí han estudiado.

“Decirles también que aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país, lo único que nos dejaron y aprendieron fue robarse la plata del pueblo. Lo único que nos dejaron fue la exclusión, el odio y el racismo”, dijo Quilcué en una manifestación pública, previa a la primera vuelta presidencial y tras aceptar, previamente, que ella ni siquiera culminó sus estudios de colegio.

Gustavo Bolívar dice que “pronto” culminará su carrera. “Este bachiller asume la dirección de una de las instituciones más grandes del Estado”

Reviven entrevista en la que Aida Quilcué, fórmula de Iván Cepeda, cuenta que no terminó el bachillerato: “Mi fuerte no fue estudiar”

Vea la entrevista completa con el exsenador Gustavo Bolívar:

“Lo que pasa es que en el mundo hoy, digamos, no tener títulos no significa que uno no sea educado. Digamos, de hecho, las grandes empresas en el mundo ya no exigen títulos. Las grandes empresas en el mundo lo que hacen es unos exámenes de admisión. Si yo quiero tener aquí, en la mejor empresa de software del mundo, a un tipo que me desarrolle tal programa, yo no le digo en dónde estudió, sino, ‘tome mi amigo, que hay un examen de 100 preguntas, contéstelo’. ¿Sacó 90? Así no tenga primaria lo van a contratar", aseveró Bolívar.

“Porque hay, aparte de la educación formal, que es muy necesaria en un país, saberes y hay gente autodidacta y en un caso de una indígena, que vivió tal vez en un pueblo donde no había universidad, pues ella llegó a ser gobernadora de miles y miles, cientos de miles de indígenas y como mujer quiere decir que tiene un carácter para que la elijan los indígenas siendo mujer. Merece un reconocimiento y tiene unos saberes ancestrales. Y ella es una mujer sabia”, agregó el exsenador Gustavo Bolívar, quien en 2024 también dijo que no tenía estudios académicos, pero sí experiencia en múltiples disciplinas.

“Los indígenas que han llegado a esas instancias, ella es una gobernadora, pues tienen una inteligencia ancestral y una sabiduría que la hace merecedora de ese liderazgo. Entonces eso no tiene que ver nada con lo otro”, agregó.

Luego, Gustavo Bolívar habló de él mismo. “Yo no he estudiado economía, pero tú me paras a mí a hablar con el economista que quieras y le debato aquí, si quiere en estos micrófonos, lo que quiera del país en economía”.

“Yo nunca estudié economía, pero fui presidente de la Comisión Tercera del Senado, aprendí ahí. Fui miembro de la Comisión Tercera del Senado, que es la Comisión Económica, cuatro o cinco años. Obviamente yo tengo un bagaje en economía muy grande y yo no tengo título en economía”, agregó.

¿Cómo él no le puede debatir a a la vicepresidenta en temas de derechos humanos, de víctimas, de sustitución de cultivos, porque ese es el tema de ella? Entonces, cada uno maneja unos temas, pero lo que le digo es el carácter para poder formar equipos", puntualizó al respecto.

En términos de fórmulas a la Vicepresidencia, Colombia eligirá entre José Manuel Restrepo, un economista con doctorado que hizo su carrera en la academia y una líder indígena que construyó su legado político en las calles.

Las elecciones presidenciales, en segunda vuelta, tendrán lugar el 21 de junio de 2026. El ganador entre el abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda asumirá el 7 de agosto de 2026 y gobernará hasta el 7 de agosto de 2030.