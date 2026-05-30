Las elecciones acostumbran a presentar candidatos que contrastan, pero la contienda que se dirime entre las fórmulas vicepresidenciales que puntean en la intención de voto para esta primera vuelta deja a dos aspirantes punteros con perfiles más que dispares.

De un lado está Aida Quilcué, la senadora indígena del Cauca que se dio a conocer como líder del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). En esta organización social asumió roles de coordinación durante casi 15 años y, a la fecha, ocupa en el Congreso una curul indígena. Ella es la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda por el Pacto Histórico.

Aunque en los pasillos políticos es un rostro que apareció hace apenas cuatro años con su llegada al Senado, en el movimiento social es conocida por su rol como lideresa del Cric, también en la Onic y como cabeza de la minga. Ese rol la convirtió en una de las personas que sacó a esa comunidad a las calles para manifestarse, como ocurrió en 2008 cuando los indígenas marcharon contra la seguridad democrática del entonces presidente Álvaro Uribe.

Aida Quilcué es la candidata a la vicepresidencia por el Pacto Histórico. Acompaña a Iván Cepeda. Foto: ALEJANDRO ACOSTA

En la otra esquina está José Manuel Restrepo, un economista que salió de la academia tras dirigir tres universidades y que en la administración de Iván Duque se desempeñó como ministro de las carteras de Comercio y de Hacienda. Es un técnico, tiene maestría y doctorado, y en su maleta lleva la experiencia de haber gestionado la economía de Colombia en plena pandemia, cuando el mundo estaba en crisis. Restrepo acompaña a Abelardo de la Espriella.

Su gestión en el Gobierno le significó reconocimientos regionales por la reactivación económica poscovid y como mejor ministro de Hacienda de Latinoamérica, otorgados por The Economist y Latin Finance. Y, en lo privado, ocupó asientos en juntas directivas empresariales.

Abelardo de la Espriella habló con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y logró que ese país tumbara los aranceles contra Colombia

Si se trata de comparar cartones que demuestren la capacidad de apoyar al jefe de Estado en la administración del país, ese análisis no le hace justicia al perfil de Quilcué. La candidata vicepresidencial ha dedicado tres décadas de su vida a defender los derechos de los pueblos indígenas y esa lucha le significó el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2021.

Gracias a su causa, formó parte de los diálogos de paz de La Habana representando los intereses de los pueblos y es reconocida como víctima por el Estado colombiano tras el asesinato de su esposo, Edwin Legarda. Una vicepresidencia suya significaría un paso que el país aún no ha dado: incluir en el alto Gobierno a una voz de las víctimas del conflicto.

José Manuel Restrepo acompaña como fórmula vicepresidencial al candidato Abelardo de la Espriella. Foto: juan carlos sierra-semana

La tarea de la Vicepresidencia

En la campaña de De la Espriella describen a Restrepo como el próximo gerente general del país y lo personifican como el Marco Rubio colombiano, haciendo referencia al secretario de Estado estadounidense que acompaña a Donald Trump como su sombra y quien es una ficha clave del engranaje de la Casa Blanca.

Como el candidato presidencial prometió no viajar al exterior durante sus cuatro años de gobierno, sobre los hombros del vicepresidente reposaría la responsabilidad de las relaciones exteriores. De ahí que se hable de un posible doble rol: canciller y vicepresidente. Su experiencia en asuntos económicos haría que tenga una voz de peso en ese renglón del Gobierno y en la búsqueda de recursos de inversión extranjera y cooperación internacional.

“Aquí entrego el poder”: Gustavo Petro empezó a despedirse de su mandato y volvió a hablar de las elecciones del 31 de mayo

“Él será un enlace con todos los ministerios para que el trabajo sea articulado. Es un gerente general y su experiencia en lo público hará que tenga una tarea clave. Como lo ha dicho Abelardo: va a ser el hombre más importante del Gobierno en los próximos cuatro años”, relata el jefe de debate de la campaña, Mauricio Gómez Amín.

En el Pacto Histórico, Quilcué es la representación de los pueblos. Cuando Iván Cepeda le propuso ser su fórmula, ella le respondió que necesitaba unos días para tomar la decisión porque tenía que consultarlo con su comunidad. Los otros indígenas aceptaron y emprendieron el rumbo de la campaña presidencial, presentándose como el resultado del camino de la minga y de su lucha por un país incluyente.

Pertenece al partido Mais, el mismo que eligió como congresista a la señalada por corrupción Martha Peralta y que se escindió para sumarse al partido único del Pacto, que el presidente Petro pidió congregar convocando a todas las fuerzas de izquierda.

El senador Alexánder López la describe como “un pueblo, una historia de dignidad, de valentías, resistencias, coraje y luchas. Es una historia que la ha puesto al servicio de la humanidad. Es el pueblo”.

Alexander López Maya es uno de los alfiles más fuertes del actual Gobierno y que ha expresado su apoyo a la campaña de Iván Cepeda. Foto: DNP

Perfiles opuestos

La promesa de Restrepo es utilizar su trayectoria para poner el Estado a funcionar. La de Quilcué, llevar la voz de las mujeres, representar a los indígenas, devolver la tierra a quienes la trabajan, persistir en la agenda de reformas sociales y continuar el camino del cambio de Gustavo Petro.

A la fórmula de Cepeda la critican porque no cuenta con un título universitario, tampoco de bachiller, pero eso no es un obstáculo para la candidata. “A los que han dicho que una india no es capaz de gobernar en el país, les vamos a demostrar que sí somos capaces porque venimos de la realidad de nuestros pueblos. Aquellos que estudiaron en las mejores universidades lo único que aprendieron fue a robarse la plata del pueblo”, ha dicho.

Miguel Uribe Londoño habla de Paloma Valencia: “Por respeto a Miguel, no quiero decir lo que él pensaba de ellas”

En el Pacto, militantes como la exministra Susana Muhamad defienden su aspiración asegurando que esta afianza la idea de que los sectores populares tienen derecho a gobernar y que Colombia es una nación pluriétnica. “Solo los que han venido de la violencia tienen las claves para resolver conflictos que, si bien son territoriales, afectan todo el país”, ha expresado Muhamad. Del otro lado, los Defensores de la Patria que apoyan a De la Espriella presentan la hoja de vida de Restrepo como la garantía de que el país irá por un camino seguro.

Otros candidatos también tienen fórmulas experimentadas. A Paloma Valencia la acompaña Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, un economista con varios cartones para mostrar. A Sergio Fajardo, la experta en educación Edna Bonilla. Sin embargo, los datos de las encuestas muestran que este domingo el país se inclinaría hacia dos fórmulas vicepresidenciales, Quilcué y Restrepo, que son, en sí mismas, la antítesis de la otra.