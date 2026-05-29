El candidato presidencial Abelardo de la Espriella sostuvo este viernes, 29 de mayo, una comunicación con el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, en medio de la crisis comercial que existe entre Colombia y el vecino país.

Al finalizar la conversación que se dio de manera virtual, se llegó a la conclusión de levantar los aranceles en contra de Colombia desde el 1 de junio.

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“Estoy convencido, con su fuerza, pues lo va a lograr también allá este fin de semana. Y desde el 1 de junio tendrá pues levantada la tasa de seguridad. Habrá 0 % de tasa de seguridad”, expresó Noboa.

Posteriormente, el candidato manifestó: “No sabe cuánto le agradezco. Y lo que implica esto para nuestros empresarios, comerciantes, trabajadores del sur del país. No sabe cuánto le agradezco. Colombia va a estar siempre agradecido con usted”.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en un diálogo con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, logró que ese país tumbara los aranceles contra Colombia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/WcXABmvKDO — Revista Semana (@RevistaSemana) May 30, 2026

“Fuerza, nuestra gente también necesita paz, necesita energía, necesita una buena relación con nuestro país hermano, y lo estoy haciendo con una señal no solo de buena voluntad, sino de cariño y de esperanza de que podamos tener una región más pacífica”, replicó el presidente ecuatoriano.

Además, por medio de un comunicado de prensa, la campaña del abogado Abelardo de la Espriella entregó más detalles de la conversación con Noboa.

“Este resultado demuestra que Colombia no necesita aislarse del mundo ni prolongar conflictos innecesarios con países hermanos. Necesita voluntad política, liderazgo, claridad y un nuevo Gobierno capaz de reconstruir relaciones internacionales sobre la base del respeto, la seguridad y el beneficio mutuo”, se desprendió de uno de los puntos de la comunicación.

También indicó: “El candidato también planteó la construcción de una alianza estratégica con Ecuador para enfrentar el narcotráfico, la minería ilegal, la delincuencia organizada y el narcoterrorismo, además de avanzar hacia una relación energética recíproca y justa para ambas naciones”.

“La primera hora del Gobierno del Tigre ya comenzó: se caen los aranceles, se recupera el diálogo con Ecuador y se abre el camino para una relación renovada entre dos patrias hermanas”, insistió.

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Por último, recalcó la campaña de Abelardo de la Espriella: “Mientras los de siempre destruyen relaciones internacionales y abandonan a los territorios fronterizos, Abelardo de La Espriella demuestra que sí es posible obtener resultados concretos con liderazgo, carácter y decisión. Colombia necesita un presidente que resuelva, no uno que agrave los problemas”.

Noboa también realizó el anuncio en su cuenta de X al dar detalles de la conversación con el candidato presidencial colombiano: “Hemos alcanzado un acuerdo con Abelardo de la Espriella para fortalecer la cooperación en comercio, energía y seguridad, en beneficio de ambos países”.