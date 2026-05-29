José Manuel Restrepo le contesta a Aida Quilcué por polémica frase sobre las universidades: “La tiranía de la mediocridad”

El próximo domingo, 31 de mayo, Colombia vivirá una nueva jornada electoral y todo apunta a que habrá una segunda vuelta. Los más opcionados para estar en ella, según las encuestas, son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de este último, habló en El Debate de SEMANA acerca del panorama electoral, pero también se refirió a la polémica con Aida Quilcué, fórmula de Cepeda, por una frase que dijo durante un evento público.

“Aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país lo único que nos dejaron y aprendieron fue a robarse la plata del pueblo”, comentó la mujer indígena.

El candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo, la fórmula de Abelardo De La Espriella Foto: Paula López

Esto no le gustó para nada a Restrepo, quien la criticó fuertemente por la forma en la que está estigmatizando a quienes han estudiado en estas instituciones.

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“Me dolió mucho porque es una descalificación absurda, es una descalificación a la educación. Yo de pronto creo que es que ella quiera ahora que nadie estudie”, dijo.

En ese sentido, sostuvo que el problema principal debería ser que hay personas sin estudio que se roban la plata y también quienes tienen estudio y hacen lo mismo.

Por ello, apuntó que no se puede tener este tipo de descalificaciones en contra del estudio y las universidades. Asimismo, señaló que todo esto demuestra lo que ha sido Petro, Cepeda y la misma Quilcué: “Descalifican el mérito de la gente”.

“Esa posición es una demostración de lo que a ellos les cae gordo y lo llaman la tiranía del mérito, pero yo llamo eso la tiranía de la mediocridad. (…) Es una posición mediocre”, comentó.

El candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo, la fórmula de Abelardo De La Espriella Foto: Paula López

Restrepo dejó en claro que se debe pelear contra la corrupción, pero esto no puede llevar, según él, a desacreditar la educación. “Eso explica por qué el progresismo de Cepeda y de Petro no le respondió a los jóvenes”, apuntó.

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De hecho, fue más allá e indicó que esto queda reflejado en que esta población fue perjudicada y mencionó ejemplos como lo ocurrido con los subsidios del Icetex, con la salud y con las pensiones.

Todo esto, de acuerdo con el también exministro, va a cambiar en un posible gobierno de Abelardo de la Espriella. “Nosotros creemos por esencia en la juventud”, declaró.

“Yo soy un educador, he sido rector universitario, soy un profesor por naturaleza y creo en la juventud, creo en esos jóvenes que ni estudian ni trabajan y que tienen que convertirse en los que sí estudia y sí trabajan”, agregó.

Incluso, habló de tener becas para aquellos que se destaquen en el deporte y a nivel cultural, además de que apoyarán a quienes tienen capacidad de emprender.

“Yo creo firmemente en que tenemos que atender a los jóvenes en los temas de salud mental, porque muchos están sufriendo con esto”, complementó.