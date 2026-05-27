Registrador Hernán Penagos reveló en vivo cuál es su temor tras nuevo manto de duda de Petro sobre resultados de las elecciones

A tan solo cuatro días de que en Colombia se lleven a cabo las elecciones presidenciales, el presidente Gustavo Petro volvió a poner un manto de duda sobre los resultados de los comicios del próximo domingo, 31 de mayo.

El registrador Hernán Penagos frena en seco a Gustavo Petro y le pide no desinformar a pocos días de elecciones

En parte de un mensaje compartido en la red social X, el jefe de Estado dijo que: “Solo la vigilancia física de las personas por millones puede vencer las alteraciones de algoritmos que la Registraduría no quiso evitar“.

Tras lo anterior, el registrador nacional, Hernán Penagos, habló en El Debate de SEMANA. El funcionario dijo cuál es su temor, tras el nuevo manto de duda del presidente Petro alrededor de las elecciones.

“Sin duda, la desinformación de las noticias falsas termina instrumentalizando a las personas. A mí lo que me preocupa de todo esto es que esa desinformación al final termina generando violencia en Colombia. Esa desinformación termina haciendo que la ciudadanía se enfrente o se maltrate o se golpee y terminen jurados enfrentados con testigos electorales. Eso no es justo”, dijo Penagos en El Debate.

En tal sentido, Penagos hizo un llamado a los ciudadanos, para que el próximo domingo acudan a las urnas con alegría.

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“A que vean esto como una forma de revalidar los principios democráticos y demostrarle al resto del mundo que somos capaces de resolver pacíficamente nuestras diferencias políticas a través de elecciones”, agregó.

El registrador nacional también fue enfático en decir en El Debate que la entidad que él dirige está en toda la capacidad de garantizar la transparencia e integridad de las elecciones presidenciales del domingo.

“Y nos respaldan las realidades. Yo no sé por qué olvidamos que hace escasamente dos meses se eligió el Congreso de la República y votaron más de 20 millones de personas. Unas elecciones destacadas que la comunidad internacional aplaudió y donde toda la ciudadanía, jurados de votación, comisiones escrutadoras, testigos electorales, participaron de la mejor manera. Unas elecciones que nadie las ha cuestionado”, señaló Penagos.

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También recordó que la Registraduría ha puesto a disposición canales de integridad electoral, auditorías internacionales, exposición de código fuente, entre otras cosas, para que todo fluya con total normalidad en medio de las elecciones.

“Le puedo asegurar que no hay país de América que tenga más herramientas a disposición de la ciudadanía para verificar el proceso electoral. Yo lo que hago es tratar de explicar permanentemente, tratar de contar a detalle cuál es el uso y la manera como se gestiona nuestro sistema electoral”, aseveró el funcionario en El Debate.