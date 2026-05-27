Elecciones 2026 | Si por sabotear a un candidato marca el tarjetón con una caricatura o insulto: ¿está votando por él sin querer?

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo con motivo de las elecciones presidenciales que tendrán lugar este 31 de mayo en Colombia.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar este 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.

Registrador Hernán Penagos se pronunció sobre demoras en votaciones en consulados de Colombia en Estados Unidos: “Picos importantes”

Registrador Hernán Penagos dice en vivo cuál es su temor tras nuevo manto de duda de Petro sobre resultados de las elecciones

Vea la entrevista completa con el registrador Hernán Penagos:

En el marco de la entrevista, Penagos fue consultado por una práctica de protesta de cientos de votantes, consistente en acercarse a las urnas y, en lugar de poner la tradicional X en el rostro de su candidato favorito, marcar el tarjetón con insultos o caricaturas.

Al respecto, al registrador Penagos se le consultó qué pasa si dicho saboteo se hace sobre el rostro de la persona a la que le apuntó el votante. ¿Está votando por él sin querer?

“Lo que dicen las normas electorales es lo siguiente: que el voto es válido en la medida que se observe cuál es la intención del votante a través de su marcación en la tarjeta electoral. Y cuando se da la intención no se dice si tiene ánimos positivos o negativos, sino la manera en que se marca la tarjeta”, explicó el registrador Hernán Penagos, inicialmente.

“Luego, en la medida en que se marque la tarjeta dentro de una casilla, sin que se pueda interpretar que se puede votar por dos casillas al tiempo, por dos candidatos o candidatas al tiempo, en la medida en que esa seña se haga dentro de una casilla, ese voto es válido. Es decir, si usted a un candidato le pone la palabra amor o, al contrario, le pone la palabra odio y esa palabra está dentro de la casilla, ese voto se suma a ese candidato", agregó el registrador Hernán Penagos.

“Luego, siempre y cuando no se salgan de la casilla donde está la foto de la candidata o el candidato, ese voto es válido. Si hay cualquier seña que sale de la casilla y que toca una casilla diferente, es decir, que pueda interpretarse que la seña, la X, la raya, la palabra incorpora o toca dos fotografías, ese voto es nulo”, aclaró el registrador.

“Así que si usted escribe, inclusive, palabras de odio o soeces frente a un candidato, pero esa palabra está dentro de la casilla, ese voto se le suma a ese ciudadano, luego está haciéndoles un favor”, acentuó.

La explicación puntual del registrador Hernán Penagos:

Las elecciones presidenciales de Colombia tienen lugar este domingo, pero ya arrancaron en el exterior. Un total de 1.414.661 colombianos están habilitados para sufragar fuera del país en 1.489 mesas de votación (del 25 al 30 de mayo) y en 2.181 mesas (el 31 de mayo), distribuidas en 253 puestos de votación.

Los consulados con mayor volumen de electores se encuentran en Estados Unidos, España, Venezuela, Chile, Francia, Panamá, Canadá, Inglaterra, Argentina, Ecuador, México, Costa Rica, Alemania y Australia, según la información suministrada por la Registraduría.

Son 29 consulados asistidos durante la semana de votación y ocho consulados adicionales para el día domingo, incrementándose a su vez el personal de apoyo de la Registraduría a 65 funcionarios. El propósito es mejorar la atención al elector, la resolución de las incidencias durante la jornada y el proceso de digitalización de los formularios E-14 y envío de los pliegos electorales.

En Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil suspendió los servicios de registro civil e identificación en todas las sedes del país desde el miércoles, 27 de mayo, hasta el martes 2 de junio.

Los servicios de registro civil e identificación se reanudarán con total normalidad el miércoles 3 de junio en el horario habitual de atención al público, es decir, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.