¿Dónde votar en las elecciones presidenciales 2026? Link para consultar su puesto de votación

La Registraduría Nacional habilitó una herramienta digital para que los ciudadanos consulten su puesto de votación de cara a las elecciones presidenciales de 2026, cuya primera vuelta se realizará el próximo 31 de mayo. La plataforma ya está disponible tanto para colombianos residentes en el país como para quienes votarán desde el exterior.

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Las urnas abrirán a las 8:00 de la mañana del próximo domingo. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

La consulta puede hacerse a través del portal oficial de la Registraduría, en la sección ‘Electoral” o, en el siguiente link, (https://www.registraduria.gov.co/), donde los usuarios deben seleccionar la opción correspondiente a “Presidente y Vicepresidente 2026”. Después de ingresar el número de cédula, el sistema arroja la información detallada del puesto, la dirección y la mesa asignada para sufragar.

Además del buscador tradicional, la entidad puso en funcionamiento una herramienta de georreferenciación que permite ubicar en el mapa el sitio exacto donde cada ciudadano deberá votar. Según la Registraduría, esta medida busca facilitar el acceso a la información electoral y reducir inconvenientes durante la jornada.

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Se espera que sean cerca de 38 millones de colombianos los que se acerquen a las urnas para ejercer su voto. Foto: Colprensa

El registrador nacional, Hernán Penagos, hizo un llamado para que los ciudadanos revisen con anticipación su lugar de votación y tomen nota de la información antes del día de las elecciones. La entidad también recomendó llegar temprano a los puestos habilitados para evitar congestiones y demoras.

La Registraduría recordó que el único documento válido para votar es la cédula de ciudadanía, ya sea en su versión amarilla con hologramas o la cédula digital, tanto física como desde el dispositivo móvil.

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El registrador Hernán Penagos defendió a capa y espada el sistema electoral colombiano. La MOE habló de transparencia en las elecciones del 8 de marzo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

De acuerdo con el censo electoral publicado esta semana, 41.421.973 colombianos están habilitados para participar en la elección presidencial de 2026. En el territorio nacional funcionarán 13.489 puestos de votación y 118.346 mesas, mientras que en el exterior se habilitarán 253 puestos en 67 países.

La autoridad electoral también reiteró el llamado a consultar únicamente canales oficiales, luego de advertir sobre la circulación de páginas falsas relacionadas con las elecciones y los trámites electorales.