Las dos declaraciones de Iván Cepeda, contrarias entre sí, sobre la presión de grupos armados a favor de su campaña

El 22 de abril de 2026, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda calificó de “mentirosa” a la senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia. Esto, tras señalar que no era cierto que los grupos armados ilegales estuvieran coaccionando a las personas a favor de su campaña política ni tampoco que su proyecto político tuviera alguna alianza con grupos criminales para obligar a la gente a votar por él.

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De acuerdo con lo dicho por Iván Cepeda en aquel momento, Paloma Valencia citaba a la Defensoría del Pueblo como fuente y este organismo, a su vez, la desmentía.

“En la plenaria de ayer la señora Paloma Valencia, candidata del uribismo, dijo que la defensora del pueblo Iris Marín había hecho declaraciones o investigaciones que mostraban, sin lugar a dudas, que el Pacto Histórico y mi candidatura y mi campaña están haciendo uso de presiones armadas para lograr favorecer nuestra elección y que ella podía demostrar esa aseveración tan irresponsable, temeraria y calumniosa con las declaraciones de la Defensoría”, señaló Cepeda.

“Pues bien, en el día de ayer la señora defensora del pueblo ha salido a desmentir categóricamente esa situación. Mi pregunta a los medios de comunicación: ¿por qué a esa declaración tan importante no se le ha dado la suficiente relevancia? Es muy grave que la señora Valencia, que es una mentirosa, lo digo claramente, pues utiliza esta clase de campañas y de estilos para producir efectos en la opinión”, agregó.

Dos semanas después, la campaña del mismo Iván Cepeda dijo que sí hay un informe de la Defensoría del Pueblo que da cuenta de presiones “a favor o en contra de las candidaturas presidenciales”.

“Desde el 22 de agosto de 2025, fecha en la que anuncié mi postulación como candidato a la Presidencia de la República, dejé establecido que mi campaña se regiría estrictamente por los principios de austeridad, respeto, transparencia y ética. Ocho meses después de haber asumido públicamente ese compromiso, informo a la opinión pública que he cumplido de manera rigurosa con lo enunciado”, dijo Cepeda, mediante el comunicado referido.

“En coherencia con dichos principios, me permito hacer la siguiente declaración: 1. En los últimos días he recibido información proveniente de organizaciones sociales, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo, la cual pongo en conocimiento de la opinión pública y será remitida a las autoridades competentes. 2. Dicha información da cuenta de presiones ejercidas por grupos armados sobre el electorado en algunos territorios del país, orientadas a incidir en el sentido del voto, a favor o en contra de las candidaturas presidenciales. 3. Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector, incluidas aquellas que se hagan supuestamente a mi favor mediante amenazas, veladas o explícitas; ‘recomendaciones’ sobre la intención de voto de cara al próximo 31 de mayo; así como restricciones a la presencia y actividad proselitista de las campañas en determinadas zonas. 4. Ni el Pacto Histórico ni las fuerzas de la Alianza por la Vida, ni mi campaña, ni yo en mi condición de candidato presidencial aceptamos esta clase de acciones. Por el contrario, tales conductas constituyen graves violaciones al ordenamiento jurídico, configuran constreñimiento al elector y vulneran principios esenciales de la Constitución y de la ley penal. En consecuencia, sus responsables deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley. ¡VAMOS POR MÁS!“.

“Después de llamarme mentirosa, después de decirme que tenía que rectificar: reconoce que es verdad lo que denunciamos. Muy grave que el terrorismo amedrente a los votantes e indique el voto. ¿La paz total es un total fracaso o una estrategia electoral?”, reaccionó la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia.

La senadora María José Pizarro, jefe de debate del candidato Iván Cepeda, fue consultada por este pronunciamiento, que termina validando lo que inicialmente desmintió él mismo.

“Nosotros no vamos ni a contestar ni vamos a mirar hacia otro lado cuando este tipo de denuncias vienen no provenientes, digamos, de declaraciones que se puedan dar en los medios de comunicación, sino cuando tenemos pruebas fehacientes y por lo tanto lo que corresponde es rechazarlo públicamente y, vuelvo y repito, ponerlo en conocimiento de las autoridades, también en la mesa de garantías electorales porque aquí lo que buscamos es que el electorado pueda ejercer su voto libremente, que no tenga ningún tipo de presión, que tenga ningún tipo de, digamos, incidencia nefasta por parte de grupos armados para para incidir en el sentido del voto y rechazarlo de manera contundente”, señaló en Blu Radio.

María José Pizarro, senadora y jefa de debate de Iván Cepeda Foto: Guillermo Torres / Semana

En la mesa de trabajo, el periodista Felipe Zuleta pidió “ponerle lógica” al comunicado de Iván Cepeda, que menciona presión “a favor o en contra de las candidaturas presidenciales”. Zuleta dejó claro que un grupo armado irregular nunca presionaría para que votaran por personas como Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella.

Iván Cepeda, candidato presidencial Foto: Cristian Bayona

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.