Renunció Jhonattan Duque, subgerente de Proyectos del Fondo Adaptación: “Dificultades ajenas a mi voluntad”

Durante la reestructuración del Fondo Adaptación, que está a cargo de Angie Rodríguez, renunció Jhonattan Duque Murcia, quien era el subgerente de Proyectos de la entidad.

La redistribución, de acuerdo con la Resolución 165, expedida el pasado 4 de mayo, se hizo por la “necesidad de realizar una redistribución con el objetivo de generar equidad de cargas, mayor eficiencia en la gestión pública y adecuadas condiciones laborales, de manera que se propenda por el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales”.

Al día siguiente, Duque Murcia, quien quedó encargado de temas relacionados con el fenómeno de La Niña entre 2010 y 2011, presentó su renuncia irrevocable directamente al presidente Gustavo Petro.

“Señor presidente, con inmensa gratitud y respeto, quiero manifestarle mi decisión de renunciar al cargo de subgerente de Proyectos del Fondo Adaptación a partir del 1.º de junio del año en curso, acción que marca el cierre de mi participación en el gobierno que usted preside”, manifestó en la carta.

“En este rol, y a pesar de las dificultades ajenas a mi voluntad, aporté una visión técnica para definir proyectos estratégicos y hacer seguimiento a los recursos, bajo los mismos principios de transparencia, criterio técnico y compromiso que han caracterizado mi desempeño profesional y que fueron imprescindibles a la hora de concretar soluciones verdaderas a zonas tan importantes como La Mojana”,

En el documento aseguró que fue “un honor” haber formado parte del Gobierno y recordó que se desempeñó en varios cargos a lo largo de estos cuatro años.

“Orientado siempre por los principios de transparencia y excelencia en el servicio público, y el profundo sentido del cambio propuesto por su gobierno para encontrar las soluciones políticas, económicas y sociales de largo aliento, hacia la reducción de las inequidades y la construcción de un mejor futuro para la gente”, agregó.

De acuerdo con el documento, al inicio fue director de Proyectos Especiales de la Vicepresidencia de la República, donde impulsó proyectos estratégicos que resultaron en el Conpes 4185 sobre Política para el Desarrollo Integral del Pacífico.

Luego, con Alexander López, llegó al Departamento Nacional de Planeación (DNP), fue subdirector general del Sistema General de Regalías y, en un momento, director encargado: “No se trató solamente de vigilar los recursos. También implementamos un modelo para dinamizarlos con responsabilidad”.