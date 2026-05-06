A Petro no le gustó proyecto de Paloma Valencia sobre el “bono escolar”: congresistas del Pacto Histórico se levantaron

El presidente de la República, Gustavo Petro, hizo público su rechazo al proyecto de la candidata presidencial Paloma Valencia sobre un “bono escolar”.

A través de sus redes sociales, el mandatario colombiano puso en evidencia varios reparos.

En el mensaje que publicó el jefe de Estado en su cuenta personal de X indicó: “El proyecto de bono escolar de Paloma Valencia es la privatización de la educación pública”.

Así amanecieron las paredes de la Universidad Nacional, sede Bogotá, tras la visita de Petro

“Al abrir programas de fortalecimiento de la universidad pública pudimos demostrar que abrimos cupos nuevos a 400.000 estudiantes para primer año con recursos que en forma de becas a universidades privadas no hubieran beneficiado ni al 10 % de los jóvenes que alcanzamos a beneficiar”, expresó el jefe de Estado.

La iniciativa de Valencia tuvo un traspiés en el Congreso de la República, luego de que varios parlamentarios del Pacto Histórico y de la Alianza Verde se levantaron en la votación rompiendo el cuórum.

Sobre esa situación, que golpeó el proyecto de la candidata presidencial Paloma Valencia, tomó la palabra el presidente del Senado, Lidio García: “Ante la opinión pública señalan que el Congreso no trabaja; quiero que quede registro de quiénes no trabajan, quiénes no vienen”.

Por otro lado, la candidata presidencial Paloma Valencia este miércoles 6 de mayo envió un fuerte mensaje en su cuenta personal de X por la crisis que atraviesa la Universidad Nacional.

“La Universidad Nacional amaneció llena de amenazas contra los profesores y estudiantes que se oponen a la nefasta constituyente de Petro y Múnera. ¿Esa es la tolerancia y libertad de expresión que tanto predican?A esta caterva de violentos solo le sirve la Universidad para imponer su agenda pro Petro-Cepeda. Es urgente que la @DefensoriaCol, @PoliciaColombia, @PGN_COL y @CarlosFGalan brinden garantías y protejan a los profesores y estudiantes que en su mayoría no quieren que la Universidad se convierta en un feudo del Gobierno. No pueden ser amedrentados por opinar contra la constituyente".

El presidente Gustavo Petro visitó la sede de la Universidad Nacional en Bogotá, en donde agitó su discurso y lanzó nuevas pullas en contra de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

“Está amenazando el señor Trump con invadir Cuba, habrá todas las críticas que se quieran, pero los hechos son los hechos, si hay una vanguardia cultural y artística en América Latina, se llama Cuba”.

Gustavo Petro dijo que Cuba es “vanguardista” y criticó que Donald Trump esté “amenazando” con invadir la isla

“Y si vamos a ver la época del covid que todos sufrimos, la única sociedad de América Latina y el Caribe que fue capaz de desarrollar una vacuna cuando tocaba, que no la quiso traer por sus business pero que salvó no sé cuántas vidas empezando por las cubanas, fue Cuba”, concluyó Petro.