“No lo sé”: candidato presidencial se rajó cuando le preguntaron en televisión por la capital de Guainía

El candidato presidencial Santiago Botero aceptó una entrevista para el programa de televisión llamado Hablemos de Elecciones en el Parque, conducido por el periodista David Noreña, de Telemedellín.

Durante el espacio, el empresario e ingeniero paisa habló sobre lo divino y lo humano. Sin embargo, una pregunta de Noreña lo dejó mal parado: “¿Cuál es la capital del departamento de Guainía?”, interrogó el comunicador.

Botero, con un gesto de sinceridad, respondió: “No lo sé”. Y a renglón seguido, visiblemente incómodo, añadió: “¿Acaso eso sirve para ayudar a los colombianos?”.

“Inírida, eso es cultura general”, afirmó el periodista.

“Bueno”, respondió el candidato.

El cuestionario avanzó: “¿Cuántos ministerios tiene el gabinete presidencial?”, preguntó nuevamente el periodista.

“Creo que tiene 18, 19”, dijo Botero. La cifra es 19, explicó Andrés Noreña.

El candidato presidencial Santiago Botero. Foto: CAMPAÃÑA SANTIAGO BOTERO

Aunque Botero trató de justificar su desconocimiento sobre la capital de Guainía, en redes sociales no le perdonaron su error porque debe conocer con exactitud el país que quiere gobernar después del 7 de agosto de 2026 si, eventualmente, se convierte en el presidente de Colombia.

En 2022, el entonces candidato presidencial Rodolfo Hernández preguntó a varios periodistas: “¿Vichada?, ¿eso qué es?”. El comentario del ingeniero santandereano generó burlas porque evidenciaba el desconocimiento que tenía sobre el país. La campaña de Gustavo Petro aprovechó la equivocación para caerle encima.

“Pido disculpas a la gente del Vichada por mi error; les quiero pedir que no se dejen engañar por esos politiqueros ladrones que son los culpables de la miseria y la corrupción del departamento. Ellos son los verdaderos culpables del olvido del Vichada por más de 30 años”, dijo Rodolfo Hernández.

Asimismo, agregó que él no se había olvidado del Vichada: “Los que se olvidaron desde hace más de 30 años son los politiqueros corruptos que ahora mojan prensa y redes sociales para atacarme a mí”.

Pese a la polémica, los pobladores de esa región del país le votaron masivamente en las urnas frente a Gustavo Petro.