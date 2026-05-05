Abogado que tumbó elección del presidente de ISA también demandará participación de Ricardo Roa en la junta

Una nueva demanda alrededor de Ricardo Roa está preparando el abogado Julio César Yepes, el mismo que tumbó la elección del presidente de ISA, Jorge Carrillo, quien tuvo que dejar el cargo a finales de febrero.

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El jurista confirmó que esta vez la demanda será contra la elección de Roa en la junta de ISA, empresa que mayoritariamente es de propiedad de Ecopetrol: tiene el 51,4 % de las acciones, luego de una transacción realizada en agosto de 2021, para fortalecer la transición energética del Grupo Ecopetrol.

En las últimas horas, Roa, que tiene imputación de cargos por tráfico de influencias como servidor público y está pendiente de otra por delitos electorales, principalmente, violación de topes de campaña, participó en la reunión de la junta en la que se eligió el nuevo timonel de ISA. Sale Gabriel Melguizo como presidente encargado y entra Olga Patricia Castaño Díaz en la misma condición de encargo.

Hay que recordar que, en general, durante las asambleas de accionistas, el propietario de la mayoría accionaria se impone y eso sucede en Ecopetrol, al igual que en ISA.

Sede administrativa de ISA en Medellín. Foto: Tomado de internet

Según el abogado Yepes, para ser miembro del equipo directivo en ISA se requiere “tener reconocida solvencia moral y él no cumple con dicho requisito”. De hecho, recordó que en la asamblea de marzo de 2026, en la que se aprobó la elección de Roa en la junta de la empresa de interconexión eléctrica, varios accionistas dejaron constancia de su rechazo a esa decisión, pero Ecopetrol, como dueño mayoritario, se impuso.