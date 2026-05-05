Superintendencia de Sociedades archivó investigación contra Enrique Vargas Lleras

La Superintendencia de Sociedades confirmó el archivo de la investigación contra Enrique Vargas Lleras, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, que se había abierto tras la queja presentada por la exvicepresidenta jurídica de la entidad, Tania Marcela Malely Hernández Guzmán.

En la pesquisa, Vargas Lleras era señalado de presuntas actuaciones irregulares y por supuestas presiones sobre decisiones internas que lo implicaban en supuestas conductas de acoso laboral y de género.

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Sin embargo, en su resolución la Superintendencia determinó que las pretensiones de la queja “no están llamadas a prosperar, al no configurarse los presupuestos que justificarían la práctica de nuevas pruebas, la declaratoria de nulidad o la adopción de medidas correctivas o sancionatorias”.

En el documento expedido por el ente de vigilancia también se aclaró que no pueden presentarse recursos contra la determinación que tomó la entidad en relación con la investigación que se adelantaba contra el empresario.

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Desde el equipo de Vargas Lleras indicaron que “con esta determinación, queda plenamente ratificada la exoneración de Enrique Vargas Lleras y demás miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, frente a las acusaciones presentadas, cerrando de manera definitiva este proceso”.