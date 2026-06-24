Plan de Desarrollo del gobierno saliente: este es el porcentaje de cumplimiento, según la subdirectora del DNP

Frente a las metas planeadas, y con cifras preliminares, con corte a mayo de este año, el cumplimiento del Plan de Desarrollo va en 73 %, según aseguró Martha Cecilia García, quien ocupa una subdirección en el Departamento Nacional de Planeación, entidad que tiene a su cargo la elaboración de ese documento que, en el Gobierno de Gustavo Petro, se llamó “Colombia, potencia mundial de la vida”.

Al cierre del gobierno se prevé que la cifra llegue al 80 %, que sería el promedio de cumplimiento al que tradicionalmente llegan las propuestas que allí incluyen los gobiernos.

La intervención de García tuvo lugar en un seminario que adelantó la Escuela Superior de Administración Pública, relacionado con el presupuesto público en el que se avivó el debate sobre varios puntos, entre ellos, el de las rigideces, que fue uno de los puntos que más argumentó el gobierno, cuando se negaba a modificar las cifras para reducir el gasto.

En el evento se barajaron ideas, una de ellas, la de migrar hacia un presupuesto integral, que entrelace también los recursos de las regalías y se formen sinergias con las regiones.

Seminario sobre presupuesto público, en la Escuela Superior de Administración Pública. Foto: ESAP / Cortesía

García abrió el debate alrededor de esa cierta dicotomía entre rigidez y organización, tema que deberá tener en cuenta el próximo gobierno. Para sustentar su argumento expuso las cifras reales. Solo el 16 % del presupuesto colombiano es para la inversión. En la actual vigencia corresponde a 89,4 billones de pesos y, de ese rubro, 62 billones llegan ya asignados y, “cada vez hay más restricciones”. Prima la rigidez, agregó, sin dejar de destacar que también está el lado propositivo de tener una organización para el manejo de los recursos públicos. No obstante, no se puede desconocer que quedar con esa camisa de fuerza lleva a que los recursos queden atrapados en un sector que probablemente no está dando los resultados previstos cuando se le asignó la plata.

En varias oportunidades salió a relucir la plata de las regalías, una parte de la cual está “dormida”, sin ejecutarse, a veces, por la dificultad en las regiones para estructurar los proyectos que se requieren y se pueden financiar.