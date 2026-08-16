Jaime Pumarejo destaca la labor del Gobierno en medio de la tragedia por el terremoto: “Muy distinto”

El exalcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo publicó en las últimas horas un video, a través de sus redes sociales, en donde contó una anécdota que vivió durante su mandato entre 2020 y 2023, y con la cual hizo una comparación entre los últimos dos gobiernos nacionales en medio de las emergencias.

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Pumarejo, quien también se desempeñó como ministro de Vivienda, narró que en el 2022, en medio de fuerte invierno que azotó al Atlántico, más de 200 aulas de clases se quedaron sin techos en Barranquilla.

“El invierno más berraco que nos ha tocado en los últimos 100 años y a nosotros nos tocó salir corriendo a resolver como pudiésemos”, señaló, al tiempo que recordó que le pidió al Gobierno nacional, en cabeza en ese entonces del presidente Gustavo Petro, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que les ayudara.

“Nos respondieron que no había plata ni presupuesto para resolver esa situación, que teníamos que ver cómo hacíamos. Después nos dimos cuenta que no había plata porque más de un billón de pesos lo habían destinado a robárselos”, señaló Pumarejo en el video publicado.

Frente a esa anécdota, el exalcalde de Barranquilla hizo una comparación frente a la actuación que ha tenido hasta ahora el Gobierno de Abelardo De La Espriella tras la primera semana después del terremoto que azotó al país.

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“Hoy vemos un contraste muy distinto, porque vemos al sector público, es decir, al Gobierno nacional trabajando de la mano de los alcaldes y los gobernadores. Vemos también a un sector civil y a un sector empresarial y de emprendedores poniéndose la 10 y buscando impactar positivamente”, dijo.

Destacó los aportes que han dado familias como la Santo Domingo, los Gilinski, de Tecnoglass, los Daes, quienes han colocado sobre la mesa cientos de miles de millones para la recuperación de las zonas afectadas.

“Pero también vemos a personas donando su tiempo o comprando un kit de aseo con lo que les quedó del sueldo, donando 10.000, 15.000, 20.000 pesos. Eso me hace sentir esperanza y nos demuestra que sí se puede cuando uno quiere, cuando uno le pone el alma a las cosas y cuando uno es empático”, manifestó el exministro.

Pumarejo señaló que esa unión y esa colaboración delos colombianos lo hace sentir que “Colombia es grande cuando quiere y que no nos vamos a olvidar de esas personas y que cuando pasen las semanas seguiremos poniendo de nuestro esfuerzo para que ellos puedan volver a sonreír”.