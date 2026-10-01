Abelardo De La Espriella se reúne con alcaldes y gobernadores para “blindar” las regiones ante el fenómeno de El Niño

El presidente Abelardo De La Espriella se reunió este jueves, 1 de octubre, con alcaldes y gobernadores del país para analizar las acciones que deberán adelantarse en las regiones ante el fenómeno de El Niño.

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“Reunión con los gobernadores y alcaldes de Colombia para blindar a las regiones ante el impacto del fenómeno de El Niño”, señaló el mandatario a través de su cuenta de X, donde publicó varias imágenes del encuentro.

La reunión había sido convocada para las 5:00 de la tarde en Barranquilla. El propósito fue conocer las necesidades particulares de los territorios y establecer con qué capacidades cuentan las autoridades locales para responder a las posibles emergencias asociadas al fenómeno climático.

Regiones se preparan ante posibles sequías

Uno de los principales focos de atención está en el abastecimiento de agua. En Cundinamarca, por ejemplo, nueve municipios se unieron a la CAR para fortalecer la protección de fuentes hídricas ante el riesgo de una temporada seca prolongada.

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Las autoridades también se preparan para escenarios relacionados con incendios forestales, disminución de las lluvias y afectaciones al sector agropecuario.

El Gobierno había ordenado previamente la preparación de una hoja de ruta nacional para articular la respuesta de las entidades y los territorios frente a los efectos de El Niño. La reunión con alcaldes y gobernadores hace parte de las acciones encaminadas a anticipar las posibles emergencias.