Varios de los personajes de la saga de Harry Potter aparecieron en el escenario del Congreso de Colfecar 2026 para describir la posición de las empresas de transporte de carga que participan en el evento que se adelanta en Cartagena.

Frente al vicepresidente José Manuel Restrepo, quien estuvo presente en la jornada, dejaron claro que hablan el mismo idioma que Abelardo De La Espriella.

De hecho, la intervención de Nidia Hernández, presidenta de la agremiación, concluyó con las habituales palabras del mandatario: Patria Milagro y Que viva Cristo Rey.

En los cortos de la saga de Harry Potter se mostraban escenas alusivas a la esperanza que tienen de que serán realidades los cambios y que el ataque a los problemas que han golpeado al sector concluirá, trayendo una nueva era.

Noticia en desarrollo...