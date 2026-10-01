Congreso Colfecar

Transportadores mostraron que hablan el mismo idioma de Abelardo De La Espriella

Ante el vicepresidente José Manuel Restrepo, recurrieron a la historia de Harry Potter para contrastar las cifras del pasado con la esperanza.

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Redacción Economía
1 de octubre de 2026 a las 10:47 a. m.
José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia
José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia Foto: Martha Morales Manchego / Semana

Varios de los personajes de la saga de Harry Potter aparecieron en el escenario del Congreso de Colfecar 2026 para describir la posición de las empresas de transporte de carga que participan en el evento que se adelanta en Cartagena.

Frente al vicepresidente José Manuel Restrepo, quien estuvo presente en la jornada, dejaron claro que hablan el mismo idioma que Abelardo De La Espriella.

De hecho, la intervención de Nidia Hernández, presidenta de la agremiación, concluyó con las habituales palabras del mandatario: Patria Milagro y Que viva Cristo Rey.

En los cortos de la saga de Harry Potter se mostraban escenas alusivas a la esperanza que tienen de que serán realidades los cambios y que el ataque a los problemas que han golpeado al sector concluirá, trayendo una nueva era.

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