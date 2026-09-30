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Abelardo De La Espriella presidió el relevo de la Guardia de la Casa de Nariño: “Desde 2019, un presidente no acompañaba este acto”

El jefe de Estado lideró el acto protocolario en la Casa de Nariño este 30 de septiembre.

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Redacción Semana
30 de septiembre de 2026 a las 6:30 p. m.
Abelardo De La Espriella en ceremonia protocolaria este 30 de septiembre en la Casa de Nariño.
Abelardo De La Espriella en ceremonia protocolaria este 30 de septiembre en la Casa de Nariño. Foto: Fragmentos de video publicado por Abelardo De La Espriella en X.

El presidente Abelardo De La Espriella presidió este miércoles, 30 de septiembre, el relevo de la Guardia de la Casa de Nariño, considerada como una de las ceremonias militares de mayor tradición y simbolismo de Colombia.

El Tigre manifestó en su cuenta de X que este acto no era acompañado por un jefe de Estado desde el año 2019, y así resaltó la importancia del episodio:

Presidente Abelardo De La Espriella publicó una fuerte advertencia en sus redes sociales.
Abelardo De La Espriella habló directo a comunidades afrodescendientes: “La represión de los ilegales es otra forma de esclavitud”

“Ejecutado por el Batallón de Infantería n.º 37 ‘Guardia Presidencial’, el relevo simboliza la entrega de la responsabilidad de custodiar la sede del Gobierno y la seguridad del jefe de Estado, pero también representa algo mucho más profundo: disciplina, honor, lealtad y respeto por nuestra historia militar”, comentó.

El primer mandatario concluyó que preservar este tipo de tradiciones significa honrar a quienes han consagrado su vida al servicio de Colombia y recordar que las instituciones, los símbolos y la historia de la patria se respetan.