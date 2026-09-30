Abelardo De La Espriella presidió el relevo de la Guardia de la Casa de Nariño: “Desde 2019, un presidente no acompañaba este acto”

El presidente Abelardo De La Espriella presidió este miércoles, 30 de septiembre, el relevo de la Guardia de la Casa de Nariño, considerada como una de las ceremonias militares de mayor tradición y simbolismo de Colombia.

El Tigre manifestó en su cuenta de X que este acto no era acompañado por un jefe de Estado desde el año 2019, y así resaltó la importancia del episodio:

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“Ejecutado por el Batallón de Infantería n.º 37 ‘Guardia Presidencial’, el relevo simboliza la entrega de la responsabilidad de custodiar la sede del Gobierno y la seguridad del jefe de Estado, pero también representa algo mucho más profundo: disciplina, honor, lealtad y respeto por nuestra historia militar”, comentó.

Hoy tuve el honor de presidir el Relevo de Guardia de la Casa de Nariño, una de las ceremonias militares de mayor tradición, mística y simbolismo de nuestra Nación.



Desde 2019, un Presidente de la República no acompañaba este acto protocolario.



Ejecutado por el Batallón de… pic.twitter.com/fKCyP37xx1 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 30, 2026

El primer mandatario concluyó que preservar este tipo de tradiciones significa honrar a quienes han consagrado su vida al servicio de Colombia y recordar que las instituciones, los símbolos y la historia de la patria se respetan.