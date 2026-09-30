Combate entre el ELN y la Guardia Nacional Bolivariana en Táchira deja un muerto y cinco heridos

Un enfrentamiento armado registrado en la localidad de Junín, Venezuela, cercana a la frontera con Colombia, dejó un saldo de un fallecido y al menos cinco personas heridas.

Estados Unidos emitió alerta de seguridad para sus ciudadanos en Santa Marta: esto les solicitó

El director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, confirmó la noticia, indicando que los lesionados fueron trasladados a la ciudad de Rubio, en el estado Táchira.

El choque constituye el primer incidente reportado entre la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras la llegada al poder del presidente colombiano Abelardo De La Espriella.

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Este incidente refleja las profundas mutaciones geopolíticas que atraviesa la línea limítrofe de 2.200 kilómetros tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

La llegada de De la Espriella a la presidencia en agosto aceleró las operaciones militares, alejándose de las políticas de negociación del periodo de Gustavo Petro. Esta ofensiva frontal contra las estructuras delictivas provocó una fuerte presión sobre los grupos rebeldes, forzando un repliegue constante hacia el territorio venezolano.

Fracturas políticas y visiones encontradas en el vecino país

La presencia del ELN en la región del Táchira expone divisiones internas dentro de la administración interina en Caracas sobre el manejo de las fronteras.

Este sería el primer incidente del que se tiene conocimiento del ELN en Venezuela desde la llegada del preisdente Abelardo De La Espriella. Foto: API + Colprensa Catalina Olaya

Tarazona señaló la existencia de dos posturas contrapuestas: “Mientras un sector busca expulsar definitivamente a los grupos armados e irregulares colombianos, otras facciones aún conciben a estas guerrillas como aliados estratégicos para la defensa de la revolución, prolongando el amparo institucional del que gozaron durante años.

A esta compleja situación interna se suman las decisiones adoptadas por la alianza regional Escudo de las Américas durante la asamblea en Nueva York.

Aquella reunión en Nueva York contó con la participación de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: Getty Images

Quince países latinoamericanos acordaron unificar sanciones financieras e inteligencias contra los integrantes y colaboradores del ELN y de otras 23 organizaciones dedicadas al crimen organizado.

La medida busca asfixiar las rutas de suministro y el financiamiento transnacional de estas redes en toda la franja fronteriza.

Alerta de seguridad emitida por los Estados Unidos

Debido al recrudecimiento de las hostilidades y los choques entre fuerzas armadas, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una advertencia formal a sus ciudadanos.

Colombia: There is an elevated risk of attacks by illegal armed groups, including the ELN, in Norte de Santander Department, including drone and rifle attacks on police and military installations. Do not travel to Norte de Santander or within 10km/5mi of the Colombia-Venezuela… pic.twitter.com/wyUCWif01d — TravelGov (@TravelGov) September 30, 2026

Las autoridades norteamericanas recomendaron evitar los desplazamientos a la zona limítrofe, argumentando la proliferación de bandas criminales, el peligro persistente de secuestros y las confrontaciones directas en el territorio venezolano.

El choque militar acontecido en Táchira confirma que el corredor fronterizo se mantiene como un epicentro de inestabilidad política y de seguridad.

Los operativos de control estatal continúan en desarrollo a ambos lados de la frontera, mientras los organismos de derechos humanos advierten sobre las graves repercusiones operativas y sociales que este escenario de combate genera para las poblaciones vulnerables de la región.

*Realizado con información de AFP.