Venezuela, la frontera, los bombardeos y el ELN fueron puntos fundamentales de la cita Rubio-De La Espriella. ¿Qué puede pasar?

La frontera con Venezuela fue uno de los puntos cruciales de la visita de Marco Rubio al país. El secretario de Estado llegó este martes a Barranquilla y se reunió con el presidente Abelardo De La Espriella. Al final de la cita, que sella el giro positivo de las relaciones con Estados Unidos, ambos entregaron declaraciones a los medios que dejaron claro que el vecino país es una de las principales prioridades.

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“Todo lo que pasa en Venezuela tiene consecuencias directas en Colombia”, dijo el presidente De La Espriella antes de enumerar temas como la “seguridad, migración, narcotráfico, contrabando, organizaciones armadas y energía”.

Ellos operan con impunidad y lo han hecho por mucho tiempo”, aseguró Marco Rubio sobre el ELN. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Colombia participará con los Estados Unidos, responsablemente, en los esfuerzos dirigidos a garantizar estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza, en materia migratoria y de seguridad”, agregó.

Rubio, por su parte, al ser preguntado por la frontera con Venezuela, donde opera el ELN, dijo: “No es sostenible tener organizaciones, narcotraficantes, criminales y terroristas operando en el territorio nacional de otro país y amenazando dentro de este país. Ellos operan con impunidad y lo han hecho por mucho tiempo”, aseguró.

El secretario de Estado aseguró que el gobierno estadounidense ha hablado directamente con Delcy Rodríguez, la presidenta interina de ese país, sobre la presencia de esos grupos armados ilegales en su territorio. Por otro lado, fue enfático en que los bombardeos, como estrategia para combatirlos, están sobre la mesa.

Abelardo De La Espriella y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Foto: Presidencia.

“Eso se ha discutido no solo con el gobierno interino, sino que será discutido con el nuevo gobierno democrático de Venezuela, porque sin duda hay que enfrentar esta amenaza, y tiene que ser rápido. Esta amenaza no puede seguir”, puntualizó.

Marco Rubio lanzó advertencia sobre la presencia del ELN en Venezuela: “Esa amenaza no puede seguir”

“No hay ninguna duda de que vamos a colaborar con Colombia para enfrentar esta amenaza (de los grupos terroristas y narcotraficantes), que es regional porque afecta a muchos países, incluidos los EE. UU.”, concluyó.

En una entrevista con SEMANA, el ministro de Defensa y la cúpula de generales ya se habían referido a la frontera con Venezuela. Vicky Dávila les preguntó si hoy hay claridad sobre si hay cabecillas del ELN refugiados en ese país.

“Los líderes del ELN en su totalidad... Pablito, Silvana Guerrero, Pablo Beltrán y Antonio García. También están Iván Márquez, la Segunda Marquetalia, y no solo están en la zona fronteriza con Colombia, sino que han expandido su área de influencia delictiva a través del Estado Amazonas hacia el oriente, y ya hay estructuras del ELN en Guyana y en la frontera entre Venezuela y ese país. Es muy grave. El ELN es una organización terrorista de carácter transnacional que es una amenaza no solo para Colombia y los venezolanos, sino también para la región”, dijo el general Eric Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares.

En pie de guerra: el Gobierno de Abelardo De La Espriella va por todos los criminales. Ya cayó Bendito Menor y en la mira están Mordisco y Calarcá, entre otros.

El general dio detalles sobre su ubicación. “Ya no están en campamentos, sino en áreas urbanas donde tienen comodidades en casas, fincas; recordemos que son personas que tienen una madurez de edad y requieren cuidado con medicamentos y mayor confort”, agregó.

El ministro de Defensa, Jorge Mora, explicó que la alianza con Estados Unidos iba a permitir que se combatiera a ese grupo en el vecino país. “A raíz de la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas, le pedimos al secretario de Guerra, Pete Hegseth, ejercer una presión a Venezuela para que hagan el debido control y ataquen los campamentos que se encuentran en dicho territorio. Le pedimos a Estados Unidos que nos ayude y que de una u otra manera replique lo que hizo contra el Tren de Aragua. De nada sirve que empecemos a hacer la recuperación del territorio colombiano y que ellos tengan la libertad en esa frontera porosa para estar moviéndose sin ningún problema”.

El secretario de Estado también habló de la transición que se vive en el vecino país. Aseguró que, para que existan elecciones, hay que tener instituciones. “Hay que tener una Corte Suprema. Tienen que tener un Comité Electoral Nacional. Tienen que tener maquinaria de votación. Tienen que tener partidos políticos. Tienen que tener una prensa libre y abierta para que los candidatos puedan aspirar y expresarse”, dijo.