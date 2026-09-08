Marco Rubio lanzó advertencia sobre la presencia del ELN en Venezuela: “Esa amenaza no puede seguir”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este martes que no es sostenible que organizaciones criminales y grupos considerados terroristas operen desde Venezuela y amenacen a Colombia, al ser consultado en Barranquilla sobre una eventual acción contra el ELN en la frontera entre ambos países.

“Sin duda, eso tiene que discutirse y se ha discutido en el pasado”, respondió Rubio en respuesta a SEMANA durante una rueda de prensa tras su primer viaje a Colombia, donde se reunió con el presidente Abelardo De La Espriella para definir tareas conjuntas de ambos países en medio del acercamiento de la relación con Estados Unidos.

El secretario de Estado sostuvo que no es sostenible que organizaciones narcotraficantes, criminales y terroristas utilicen el territorio de un país para operar contra otro.

Abelardo De La Espriella y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Foto: Presidencia.

“No es sostenible tener organizaciones, narcotraficantes, criminales y terroristas operando en el territorio nacional de otro país y amenazando dentro de este país. Ellos operan con impunidad y lo han hecho por mucho tiempo”, afirmó.

Rubio planteó el escenario de una organización criminal que opere desde un país vecino, ingrese al territorio colombiano para cometer delitos y posteriormente regrese a Venezuela para refugiarse, como se sabe que opera el ELN, donde mantiene operaciones en la frontera con el vecino país.

“Imagínese usted si hay una banda criminal operando de un territorio al otro lado de una frontera, entran a su país, cometen delitos, asesinatos, ataques y después regresan y se esconden en otro país. Eso no es sostenible”, señaló en diálogo con SEMANA el funcionario del gobierno Trump.

Marco Rubio Secretario de Estado de los Estados Unidos Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por eso, afirmó que el problema deberá ser enfrentado mediante cooperación entre los países. “Eso hay que enfrentarse a eso. Obviamente lo queremos hacer de manera de cooperación y eso se ha discutido y se seguirá discutiendo”, sostuvo el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump.

Rubio indicó que las conversaciones no se limitarán a las autoridades venezolanas que actualmente ejercen el poder, sino que también podrían formar parte de la relación con un eventual gobierno democrático en Venezuela. “Eso va a tomar un tiempo resolverlo. Pero sin duda hay que enfrentarse a esa amenaza”, dijo.

El funcionario estadounidense fue enfático en que la situación actual no puede prolongarse. “Esa amenaza como existe en este momento no puede seguir. Tiene que buscar solución y tiene que ser rápido”, afirmó el secretario de Estado desde Barranquilla luego de su reunión con el presidente Abelardo De La Espriella.