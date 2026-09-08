“Ha heredado un desastre institucional”: Marco Rubio se refiere al legado que recibió Abelardo De La Espriella del gobierno Petro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó este lunes una dura crítica contra el gobierno del expresidente Gustavo Petro durante su visita a Colombia y aseguró que la administración de Abelardo De La Espriella recibió un país afectado por “una serie de desastres” derivados de las decisiones tomadas durante los últimos cuatro años.

Durante una declaración conjunta con el mandatario colombiano, Rubio afirmó que existe una oportunidad para reconstruir y fortalecer la relación entre Bogotá y Washington, luego de un período que calificó como una anomalía en la histórica alianza entre ambos países.

“Tenemos mucho que hacer porque desafortunadamente este gobierno ha heredado una serie de desastres, malas decisiones que se hicieron. Nosotros hasta cierto punto nos sentimos igual cuando asumimos el poder hace un año y medio. Pero ustedes están enfrentando los errores de los últimos cuatro años y tienen que arreglar eso”, afirmó.

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que el distanciamiento entre ambos gobiernos durante la administración Petro fue contrario a la naturaleza de la relación bilateral.

“Había sido ya mucho tiempo. Vine la última vez como senador, pero durante los últimos cuatro años, en mi función de senador y después de secretario de Estado, no habíamos viajado acá. Y creo que hasta cierto punto eso enseña un poco de la distancia que se había creado entre nuestros gobiernos”, señaló.

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