El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Alí Abdolahi, advirtió este martes, 8 de septiembre, que Teherán atacará las bases estadounidenses en Oriente Medio si continúan las acciones contra los petroleros iraníes.

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La amenaza se conoce en medio de una nueva escalada entre Estados Unidos e Irán en las aguas cercanas al estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos y escenario de recientes enfrentamientos militares.

“El ejército agresor de Estados Unidos ha emitido una advertencia de evacuación a los petroleros iraníes con la intención de atacarlos”, declaró Abdolahi, según la televisión estatal iraní.

Irán amenaza con atacar bases de EE. UU. tras tensión por sus petroleros Foto: AP

El alto mando aseguró que cualquier nueva ofensiva contra embarcaciones iraníes provocará una respuesta directa de las Fuerzas Armadas de la República Islámica contra instalaciones militares estadounidenses desplegadas en la región.

La advertencia ocurre pocos días después de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmara ataques contra tres petroleros iraníes. Washington aseguró que la operación fue realizada después de que fuerzas iraníes lanzaran misiles contra dos buques de guerra estadounidenses.

Dos de los petroleros fueron inutilizados y un tercero fue destruido, de acuerdo con la versión estadounidense. La advertencia aumenta la preocupación por una posible escalada militar en Oriente Medio, una región donde Estados Unidos mantiene instalaciones y presencia militar en varios países.

Irán amenaza con atacar bases de EE. UU. tras tensión por sus petroleros Foto: Bill Ross / Getty Images - Alex Wong / Fotógrafo de plantilla / Getty Images

Teherán condenó las operaciones y respondió con nuevas acciones contra embarcaciones vinculadas a Estados Unidos. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado barcos petroleros que navegaban por “rutas no autorizadas” y objetivos estadounidenses en la zona, además de reportar ataques contra un portaaviones y un destructor. Washington, sin embargo, aseguró que sus buques lograron evitar los misiles.

La tensión también ha afectado la navegación comercial. El tránsito de embarcaciones por el estrecho de Ormuz ha caído a sus niveles más bajos desde mayo, según datos citados por Reuters, después de los intercambios de ataques entre fuerzas estadounidenses e iraníes.

El impacto se refleja en los mercados internacionales. El precio del petróleo se acercó este martes a los 100 dólares por barril, mientras los enfrentamientos y las amenazas sobre la infraestructura energética generan preocupación por posibles interrupciones en el suministro mundial.

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La advertencia de Abdolahi representa, así, un nuevo capítulo en la escalada. Con petroleros, buques de guerra y bases militares involucrados en la confrontación, Oriente Medio enfrenta un escenario cada vez más delicado, mientras aumenta el temor de que el conflicto se extienda aún más por la región.

Con información de AFP.