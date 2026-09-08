🔴 EN VIVO | Visita de Marco Rubio a Colombia: secretario de Estado de EE. UU. ya se reúne con Abelardo De La Espriella

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este martes, 8 de septiembre, a Colombia en la primera parada de una gira que también lo conducirá a Ecuador y Perú, países con líderes afines a Donald Trump.

Los objetivos del viaje son “reforzar la cooperación en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo” y “profundizar las relaciones comerciales” con los tres socios, explicó el Departamento de Estado. El funcionario del Gobierno estadounidense se reunirá con el presidente Abelardo De La Espriella y otros funcionarios del Gobierno colombiano.

Siga el minuto a minuto de la visita de Marco Rubio a Colombia:

2:30 p. m.: Sigue la reunión de Marco Rubio con Abelardo De La Espriella:

A esta hora continúa la reunión del secretario de Estado de los Estados Unidos con el presidente Abelardo De La Espriella en el Batallón Paraíso en Barranquilla, sede de la Presidencia de la República.

Marco Rubio con el presidente Abelardo De La Espriella, en la Sede Alterna de la Presidencia de la República en Barranquilla Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

2:05 p. m.: Marco Rubio se reúne con Abelardo De La Espriella

Así fue la llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la sede presidencial de Abelardo De La Espriella en Barranquilla. A esta hora están reunidos.

1:50 p. m.: Primeras imágenes de Marco Rubio en Colombia

Visita de Marco Rubio a Colombia. Foto: Cancillería

Marco Rubio y su esposa saludan a la delegación colombiana. Foto: Cancillería

Visita de Marco Rubio a Colombia. Foto: Cancillería

1:35 p. m.: Marco Rubio se dirige al Batallón Paraíso, en Barranquilla

Salió la caravana del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para iniciar su agenda en Colombia, donde sostendrá un encuentro con el presidente Abelardo De La Espriella.

1:30 p. m.: Marco Rubio ya está en Barranquilla

El secretario de Estado de los Estados Unidos bajó de su avión en Barranquilla junto a su esposa, la colombiana Jeanette Dousdebes. Fue recibido por el canciller Omar Bula y la embajadora María Consuelo Araujo.

1:03 p. m.: Marco Rubio aterrizó en Barranquilla

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Colombia a la 1:00 p. m.; se espera que en minutos desembarque de su avión.

1:00 p. m.: Marco Rubio en Colombia: así se fortalecerá la relación con Estados Unidos

En El Debate de SEMANA, expertos analizaron las implicaciones de la llegada del secretario de Estado a Colombia.

12:59 p. m.: Canciller Omar Bula habla de las expectativas por la llegada de Rubio a Colombia

Antes del encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el canciller Omar Bula habló sobre las expectativas de Colombia frente a esta nueva etapa de la relación bilateral.

12:57 p. m.: Gran esquema de seguridad para recibir a Marco Rubio en Barranquilla

Todo está listo para la llegada a Colombia del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Hay un fuerte dispositivo de seguridad en el hangar del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla.

12:55 p. m.: Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, celebra la llegada de Marco Rubio

En medio de su llegada, el mandatario de la capital del Atlántico, Alejandro Char, celebró la llegada del funcionario estadounidense, destacando que es un honor para la ciudad ser epicentro del encuentro.

12:50 p. m.: Esto dijo Marco Rubio sobre su visita a Colombia

Antes de salir hacia Colombia para reunirse con el presidente Abelardo De La Espriella en Barranquilla, Atlántico, Marco Rubio, secretario de Estado de los EE. UU., entregó unas breves declaraciones a medios de comunicación.

El funcionario estadunidense aprovechó para referirse a De La Espriella, a quien dijo conocer “muy bien”. De hecho, recalcó que el mandatario colombiano es un aliado de EE. UU.

“En el caso de Colombia, acaban de tener unas elecciones libres y democráticas. Eligieron a alguien que conozco muy bien, que está muy alineado con Estados Unidos, y tenemos una relación de larga data con el país”, dijo puntualmente Rubio.

12:40 p. m.: Están listos los honores militares para recibir a Marco Rubio

Así se preparan los honores militares para la llegada del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, a Barranquilla. Esta será su primera parada en un viaje a tres países de Suramérica.

12:30 p. m.: Así será la agenda de Marco Rubio en Colombia

Se sabe que Marco Rubio llegará al país sobre la 1:00 p. m., para luego reunirse a las 3:00 p. m. con el presidente Abelardo De La Espriella. Luego, a las 3:25 p. m., participará en la firma de acuerdos sobre energía nuclear civil y minerales críticos.

Sobre las 4:05 p. m. sostendrá un encuentro con empleados de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Luego hará una rueda de prensa con algunos medios colombianos.