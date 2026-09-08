Así le respondieron a Iván Cepeda, en vivo, por rechazar visita de Marco Rubio a Colombia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, empezó una gira por tres países de Suramérica este 8 de septiembre de 2026. Los países incluidos por el jefe de la diplomacia estadounidense son Colombia, Perú y Ecuador. En Colombia se reúne en Barranquilla con el presidente, Abelardo De La Espriella, con quien espera abordar múltiples temas de agenda binacional.

En el marco de esta visita, el senador opositor Iván Cepeda, excandidato presidencial, publicó un escrito cuestionando dicha visita. “Se ha comprometido nuestra participación en el llamado Escudo de las Américas; una alianza militar, cuyos alcances no son de ninguna manera explícitos. Se ha aceptado una política de violación de derechos de nuestros compatriotas migrantes en Estados Unidos y de migrantes de otros países en Colombia. Se ha consentido una agresiva política arancelaria sin que esto haya motivado ninguna reacción de nuestro gobierno”, dijo en uno de sus apartes el senador Cepeda.

“El anuncio de que en esta visita se suscribirán acuerdos que comprometen la riqueza mineral y energética del país, que se abordarán asuntos propios de la seguridad nacional, así como otros temas fundamentales para el futuro de la Nación, me obliga a expresar públicamente mi más enfático rechazo a los compromisos que, de manera inconsulta, el señor De la Espriella está entregando al dominio de una potencia extranjera”, agregó.

En El Debate, de SEMANA, el excanciller colombiano Julio Londoño Paredes y Francisco Santos, exembajador de Colombia en Estados Unidos, respondieron a dichas críticas.

Un hemisferio que cumple

“Yo creo que la venida de un secretario de Estado y los acuerdos que en un momento determinado puede hacer el secretario de Estado con el presidente se ceñirán en una forma muy cuidadosa a la Constitución y a las normas legales en Colombia. No creo que el presidente De La Espriella vaya a ir más allá de eso. Pero hay un marco amplio que permite precisamente esa cooperación y esa acción”, señaló el excanciller Paredes.

“No se necesita que cada paso que se dé en un momento determinado sobre los asuntos de seguridad, en general, sobre la cooperación, sobre la inteligencia, se requiera, pues, un tratado internacional para esos efectos. Hay muchos acuerdos que se pueden concertar de formas diferentes. Entonces, obviamente, se puede no estar de acuerdo con la venida del secretario de Estado de los Estados Unidos, porque es un símbolo de política exterior”, agregó Londoño.

A su turno, el exembajador Francisco Santos aseguró: “Creo que lo importante es entender que la posición de ellos es esa. Fuera Chávez interviniendo en Colombia, no dirían nada. Desafortunadamente, la izquierda tiene un estándar: que cuando la izquierda radical interviene, cuando ese proceso de desestabilización y de división, los que se meten China, Cuba, Irán, Nicaragua y, obviamente, Venezuela, hay silencio, pero no tiene que ver con la realidad. Hay un acuerdo conjunto que se va a hacer, me parece bueno y va a ser bueno para Colombia, para la seguridad de Colombia y para los colombianos”.

Este es el escrito completo del senador Iván Cepeda:

SOBRE LA VISITA DE MARCO RUBIO, SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU

En mi condición de excandidato presidencial que obtuvo más de 12’700,000 votos en las pasadas elecciones, es decir, que recibió el mandato de liderar la oposición política por parte de la mitad del pueblo colombiano, me permito hacer la siguiente declaración:

1. Durante la pasada campaña electoral, el gobierno de Estados Unidos, su presidente, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, intervinieron de manera directa y abierta en nuestro proceso electoral, y realizaron toda clase de acciones para favorecer la elección del ciudadano Abelardo de la Espriella.

2. Desde esta elección posibilitada por la intervención extranjera, manifesté claramente que la condición de De La Espriella como jefe de Estado de Colombia estaba inexorablemente cuestionada y era ilegítima no solo por ese hecho notorio, sino además por la incompatibilidad para el ejercicio del cargo que genera el juramento de lealtad que él ha rendido a la Constitución y al gobierno de Estados Unidos. Su condición es claramente incompatible con la defensa de nuestra soberanía y de nuestra Constitución.

3. Desde su ilegítima posesión, el ciudadano De La Espriella ha tomado decisiones, realizado acuerdos y llegado a compromisos a espaldas del pueblo colombiano. Es a través de declaraciones de los funcionarios de alto nivel desde Washington que Colombia ha conocido de esta cesión de nuestra soberanía en distintos campos. Se ha comprometido nuestra participación en el llamado Escudo de las Américas, una alianza militar, cuyos alcances no son de ninguna manera explícitos. Se ha aceptado una política de violación de derechos de nuestros compatriotas migrantes en Estados Unidos y de migrantes de otros países en Colombia. Se ha consentido una agresiva política arancelaria sin que esto haya motivado ninguna reacción de nuestro gobierno. Se ha obedecido dócilmente la realización de toda clase de operaciones militares y de agencias de inteligencia y de seguridad, sin que exista ninguna autorización por parte del Senado de la República, como está previsto en el artículo 173 de nuestra Carta Política. Como si todo esto fuera poco, el gobierno de Colombia se ha convertido en cómplice de genocidio al respaldar al gobierno de Israel, secundando la posición estadounidense en esta materia.

4. Vamos para cinco décadas de continuo fracaso en la llamada “guerra contra las drogas”; una cruzada que han impulsado en el hemisferio sucesivos gobiernos de EE. UU. Esa guerra ha traído muerte y destrucción para las poblaciones rurales, y el sacrificio de miles de servidores públicos de Colombia, mientras el negocio del narcotráfico se ha globalizado y sus redes transnacionales se han fortalecido. Ahora se quiere perseverar en esa fórmula del fracaso con bombardeos y fumigación. Al secretario Rubio le decimos que ya es hora de entender que solo mediante el desarrollo y la equidad social para el campo colombiano se podrá sustituir la economía del narcotráfico.

5. Por todos estos antecedentes, la visita que hará hoy a Colombia el secretario Rubio tiene todas las características de ser un acto de entrega de aspectos estratégicos de nuestra soberanía. El anuncio de que en esta visita se suscribirán acuerdos que comprometen la riqueza mineral y energética del país, que se abordarán asuntos propios de la seguridad nacional, así como otros temas fundamentales para el futuro de la Nación, me obliga a expresar públicamente mi más enfático rechazo a los compromisos que, de manera inconsulta, el señor De La Espriella está entregando al dominio de una potencia extranjera. Desde el Pacto Histórico, principal fuerza de oposición en el país, exigimos respeto a nuestra dignidad, independencia y libertad como nación democrática y soberana. Por ahora, todo acuerdo o convenio internacional que suscriba De la Espriella y que genere obligaciones para el Estado colombiano deberá ser aprobado por el Congreso y la Corte Constitucional.