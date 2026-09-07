Dicen en vivo lo que más le duele al petrismo durante el primer mes del Gobierno de Abelardo De La Espriella: “Nunca había visto”

Este 7 de septiembre se cumple el primer mes de Abelardo De La Espriella en la Presidencia. El jefe de Estado llegó con todo, cambiando de manera drástica varias de las políticas que se venían manejando en los últimos cuatro años de Gustavo Petro.

Carol Borda, representante a la Cámara por el partido Salvación Nacional, habló en El Debate de SEMANA acerca de estos primeros días del nuevo Gobierno y contó lo que, desde su visión, le ha dolido más al petrismo.

“Yo creo que fuimos muy afortunados de que quien estuviera al frente de la crisis que vivimos por el terremoto fuese Abelardo De La Espriella”, señaló.

Gustavo Petro, expresidente de Colombia. Foto: Presidencia

La congresista destacó la rapidez con la que el Gobierno creó el Fondo Milagro y llegó en menos de tres días a los territorios más afectados. “Esto fue distinto a lo que pasó en emergencias anteriores con Gustavo Petro, quien tardó más de ocho días y cuyas declaraciones de emergencia fueron para desviar recursos”, manifestó.

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Asimismo, recordó que el actual Ejecutivo rápidamente destinó subsidios para los damnificados, generó obras con impuestos y hasta destinó predios de la SAE para que funcionaran como refugios de muchas personas.

Pero más allá de todo esto, Borda resaltó que hay un aspecto que es el que más le “duele” a la oposición: el cambio de doctrina que hubo en materia de seguridad.

La representante recordó que en el primer mes del anterior Ejecutivo hasta ahora se estaban dando las primeras exploraciones con el Clan del Golfo, pero la violencia no bajaba.

Presidente Abelardo De La Espriella Foto: NurPhoto via Getty Images

Esto es muy contrario a lo que está ocurriendo en estos momentos: “Acá se dejó de jugar con la seguridad de la ciudadanía, se trasladaron a más de 117 criminales a cárceles de alta seguridad, dimos de baja a seis cabecillas”.

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Uno de estos fue alias Bendito Menor, quien sembraba terror en el departamento de La Guajira. La militante de Salvación Nacional aprovechó para lanzar una pulla por los mensajes que el expresidente Petro ha escrito después de que se confirmara esta muerte del peligroso criminal.

“Vimos a Petro diciendo que por qué no le protegimos el derecho a la vida al narcoinfluencer. Yo nunca había visto que tantos narcos se sintieran con tantas ínfulas de hablar por redes sociales y desafiar de esta forma al Estado”, comentó.

En ese sentido y teniendo en cuenta los resultados que ha tenido la actual administración en cuanto a las bajas, capturas e incautaciones de armas y drogas, la congresista fue clara: “Abelardo nos demostró que era cuestión de voluntad”.

“La razón por la cual hoy tiene un gran reto en materia fiscal para poder atender tantas cosas es porque sabemos que en estos cuatro años presuntamente el Gobierno Petro dejó la olla raspada”, añadió.

Por último, recalcó que es importante celebrar la forma en la que el Ejecutivo de De La Espriella está siendo sincero en materia fiscal con el país.