Le caen con todo a Petro por los mensajes que ha puesto sobre la muerte de alias Bendito Menor: “No sea tan cínico y descarado”

El expresidente Gustavo Petro está siendo duramente criticado por unos mensajes que publicó en su cuenta de X con relación a la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, más conocido con el alias Bendito Menor.

Pedro Sánchez, exministro de Defensa de Petro, reaccionó a la muerte de alias Bendito Menor

En uno de estos, por ejemplo, el líder de la oposición afirmó que la operación que se llevó a cabo en Riohacha, La Guajira, no tenía como objetivo capturar al delincuente, sino matarlo.

“¿Existe en nuestra Constitución la pena de muerte? ¿Por qué no se priorizó la vida, y en primer lugar de las mujeres en el lugar de los hechos?”, dijo.

Tras esto, los cuestionamientos contra el exjefe de Estado no se hicieron esperar. Varios sectores políticos y sociales se han pronunciado.

Naín Andrés Pérez, alias Bendito Menor. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA API

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció pidiéndole a Petro explicaciones sobre por qué durante su mandato, según él, se protegió a los criminales que se dedicaban a asesinar uniformados y sembrar terror en la población civil.

“Ya por fin la Fuerza Pública se ‘descongeló’. Hay que recuperar el país del desastre en que usted lo dejó”, escribió en X.

El representante Daniel Briceño afirmó, por su parte, que esto demuestra que el expresidente era “defensor de los criminales y que sus políticas siempre buscaron la impunidad”.

Asimismo, calificó como “increíble” la defensa que, desde su visión, ha hecho sobre Bendito Menor.

Otro de los congresistas que habló del tema fue Samir Radi, quien comparó la forma en la que el líder del Pacto Histórico reaccionó por la muerte del delincuente y lo que dijo cuando atentaron contra Miguel Uribe Turbay.

“Tú no eres un humanista, eres un politiquero. No te importa la muerte de nadie, solo utilizas esta noticia a tu conveniencia. Ya nadie te cree”, señaló.

El concejal de Bogotá, Julián Sastoque, manifestó que es “absolutamente delirante” que Petro lleve dos días lamentando la muerte y defendiendo a un “bandido de la peor calaña”.

Abelardo De La Espriella, un mes en el poder: terremoto, incendios, golpes contra el crimen y acciones firmes marcan su arranque

“Insiste en que hubiese sido preferible seguir consintiéndolo con su fracasada política de Paz Total que solo potenció el crimen. Repudiable”, apuntó.

Julio César Triana, representante por Cambio Radical, escribió en sus redes sociales: “La defensa de Petro a alias Bendito Menor supera cualquier límite. Siempre del lado de los delincuentes, nunca del lado de las víctimas”.

El exministro de Salud, Fernando Ruiz, también lanzó una dura crítica y mencionó la política de Paz Total, una de las principales banderas del anterior Ejecutivo.

“Solo fue un ágape de la delincuencia disfrazada de insurgencia bajo un gobierno cómplice y complaciente. Lo del tal Bendito Menor fue la transformación de esa impunidad en patético espectáculo”, expresó.

Incluso, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, se fue de frente contra Petro y le pidió no ser tan “cínico y descarado”. Comparó lo que el actual Gobierno ha hecho hasta ahora con lo que hizo la anterior administración.

El expresidente Gustavo Petro. Foto: PRESIDENCIA

“Mientras que el presidente Abelardo De La Espriella, en menos de un mes, está enfrentando con decisión a la criminalidad para recuperar la tranquilidad de los colombianos, usted tuvo cuatro años para hacerlo y no lo hizo, deliberadamente”, señaló.

El funcionario cerró su mensaje diciendo: “En lugar de criticar, responda una pregunta que Colombia todavía espera: ¿fue negligencia o complicidad?”.

Pese a todas las críticas que ha recibido, el expresidente Petro ha mantenido su posición acerca de la operación para dar de baja a Bendito Menor.