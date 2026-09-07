Pedro Sánchez, exministro de Defensa de Petro, reaccionó a la muerte de alias Bendito Menor

Pedro Sánchez, quien fue ministro de Defensa durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, reaccionó a la muerte de Nain Andrés Pérez Toncel, más conocido con el alias Bendito Menor, y de su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita.

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Este sujeto era uno de los líderes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y por mucho tiempo sembró terror, especialmente en el departamento de La Guajira.

Por lo mismo, se convirtió en el objetivo de más alto valor que hasta el momento dejan las operaciones que se han adelantado desde que el presidente Abelardo De La Espriella llegó a la Casa de Nariño.

A través de su cuenta de X, el exministro Sánchez se refirió a esta baja y aseguró que durante algún tiempo estuvieron detrás de este criminal, lo que también ayudó a que finalmente se diera este golpe.

“Alrededor de seis meses de arduo trabajo de inteligencia de policías y militares fue determinante para neutralizar, el 4 de septiembre de 2026, a alias ‘Naín, el Menor’”, dijo.

El exfuncionario recordó que en el mes de abril se llevó a cabo una operación en la que la Fuerza Pública dio de baja a nueve hombres que, según él, eran integrantes del anillo de seguridad de Bendito Menor y esto lo dejó “prácticamente sin protección”.

“Desde entonces, era cuestión de tiempo para que cayera, como caerán quienes amenacen al Estado”, manifestó.

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Por último, Sánchez felicitó a la Fuerza Pública por esta operación que debilita a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. “La persistencia siempre da sus frutos”, concluyó.

Además de Bendito Menor y la Bebecita, las autoridades confirmaron que en medio de la operación que se realizó en Riohacha, La Guajira, también fueron dados de baja otros dos sujetos que los acompañaban.

Alias Bendito Menor y la Bebecita. Foto: Redes sociales

Tras esta muerte, el presidente Abelardo De La Espriella dejó en claro que le dará el máximo respaldo al Ejército, la Policía y otras instituciones que se encargan de brindar seguridad a los ciudadanos.